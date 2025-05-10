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Россия неравнодушна к экономическому положению Кубы, заявил Бермудес - 10.05.2025, ПРАЙМ
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Россия неравнодушна к экономическому положению Кубы, заявил Бермудес
Россия неравнодушна к экономическому положению Кубы, заявил Бермудес - 10.05.2025, ПРАЙМ
Россия неравнодушна к экономическому положению Кубы, заявил Бермудес
Россия неравнодушна к экономическому положению Кубы, эти вопросы обсуждались в ходе визита кубинской делегации на празднование 80-летия Победы в Москве, сообщил | 10.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-10T07:11+0300
2025-05-10T07:11+0300
россия
экономика
мировая экономика
куба
москва
рф
владимир путин
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МЕХИКО, 10 мая - ПРАЙМ. Россия неравнодушна к экономическому положению Кубы, эти вопросы обсуждались в ходе визита кубинской делегации на празднование 80-летия Победы в Москве, сообщил кубинский лидер Мигель Диас-Канель Бермудес. "Мы возвращаемся на родину, прощаясь с Россией, где мы пережили дни интенсивных эмоций и многообещающих диалогов. Наши друзья неравнодушны к нашему экономическому положению, и мы обсуждали это во время визита. Россия победила фашизм. Куба победит блокаду", - написал политик в своем блоге в Х. Кубинский лидер в ходе визита в Россию 7 мая встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, а в пятницу присутствовал на военном параде на Красной площади и вместе с другими лидерами стал гостем торжественного приема от имени президента России в честь Дня Победы. По окончании приема Путин лично провожал высоких гостей, кратко беседуя с ними. "Мы остаемся в контакте и продолжим работу", - сказал Путин президенту Кубы.
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40
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40
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россия, мировая экономика, куба, москва, рф, владимир путин
РОССИЯ, Экономика, Мировая экономика, КУБА, МОСКВА, РФ, Владимир Путин
07:11 10.05.2025
 
Россия неравнодушна к экономическому положению Кубы, заявил Бермудес

Лидер Кубы Бермудес: Россия неравнодушна к экономическому положению страны

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МЕХИКО, 10 мая - ПРАЙМ. Россия неравнодушна к экономическому положению Кубы, эти вопросы обсуждались в ходе визита кубинской делегации на празднование 80-летия Победы в Москве, сообщил кубинский лидер Мигель Диас-Канель Бермудес.
"Мы возвращаемся на родину, прощаясь с Россией, где мы пережили дни интенсивных эмоций и многообещающих диалогов. Наши друзья неравнодушны к нашему экономическому положению, и мы обсуждали это во время визита. Россия победила фашизм. Куба победит блокаду", - написал политик в своем блоге в Х.
Кубинский лидер в ходе визита в Россию 7 мая встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, а в пятницу присутствовал на военном параде на Красной площади и вместе с другими лидерами стал гостем торжественного приема от имени президента России в честь Дня Победы. По окончании приема Путин лично провожал высоких гостей, кратко беседуя с ними. "Мы остаемся в контакте и продолжим работу", - сказал Путин президенту Кубы.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаКУБАМОСКВАРФВладимир Путин
 
 
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