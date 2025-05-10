https://1prime.ru/20250510/sanktsii-857444743.html

Макрон пригрозил санкциями в случае скорого непринятия Москвой перемирия

Макрон пригрозил санкциями в случае скорого непринятия Москвой перемирия - 10.05.2025, ПРАЙМ

Макрон пригрозил санкциями в случае скорого непринятия Москвой перемирия

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Евросоюз может ввести новый пакет антироссийских санкций против в ближайшие дни, если Москва не примет... | 10.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-10T11:59+0300

2025-05-10T11:59+0300

2025-05-10T11:59+0300

политика

франция

эммануэль макрон

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нато

россия

санкции против рф

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ПАРИЖ, 10 мая - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Евросоюз может ввести новый пакет антироссийских санкций против в ближайшие дни, если Москва не примет предложенные условия перемирия сроком на 30 дней. При этом он не упомянул, что Киев ранее неоднократно нарушал режимы прекращения огня и до сих пор не отменил собственный запрет на переговоры с российской стороной.Ранее в Киев прибыла "коалиция желающих", среди которых были президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и глава польского правительства Дональд Туск. Лидеры приехали на встречу коалиции стран, выступающих за оказание поддержки Украине. В совместном заявлении, сделанном по итогам визита, они пригрозили России новыми ограничительными мерами в случае отказа от предложенного перемирия."Для нас это ближайшие дни, когда мы должны быть в состоянии ввести новый пакет санкций", - заявил Макрон в интервью телеканалу LCI, комментируя ситуацию.Глава Франции также уточнил, что новый санкционный пакет будет значительно более жестким по отношению к российской экономике и должен выполнять роль "сдерживающего фактора". Он также подчеркнул свою готовность содействовать организации прямого диалога между Москвой и Киевом.Как сообщил в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва позитивно относится к теме перемирия на Украине, предложенной администрацией президента США Дональда Трампа. Тем не менее, по его словам, для практической реализации предложения необходимо разобраться с целым рядом нюансов, без учета которых вести предметный разговор крайне затруднительно.Ранее глава МИД России Сергей Лавров отметил, что долгосрочное решение украинского кризиса нельзя обеспечить лишь через прекращение огня или остановку боевых действий на линии соприкосновения, нужно искоренить его первопричины, в том числе устранить угрозы безопасности для России. По его словам, ключевыми условиями являются устранение угроз российской безопасности, возникших в результате расширения НАТО на восток и стремления втянуть Украину в альянс, а также обеспечение соблюдения прав человека на подконтрольных Киеву территориях, где с 2014 года проводится политика подавления всего, что связано с Россией.В январе президент России Владимир Путин заявлял о готовности Москвы к переговорам по урегулированию украинского конфликта при наличии у Киева желания найти компромисс. Он указал, что любая договоренность должна быть зафиксирована в юридически значимых документах, однако, по его словам, Владимир Зеленский, чьи президентские полномочия истекли в мае 2024 года, не имеет легитимности для их подписания. Путин также подчеркнул, что для начала переговоров Киев должен отменить указ о запрете ведения переговоров с Россией, подписанный самим Зеленским. Сделать это, по его словам, может, например, председатель Верховной рады. При этом российский президент выразил готовность направить уполномоченных представителей для контактов, если сам Зеленский выразит желание участвовать в переговорах. В апреле Путин подтвердил такую готовность на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

https://1prime.ru/20250509/sanktsii-857418911.html

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франция, эммануэль макрон, украина, владимир зеленский, нато, россия, санкции против рф