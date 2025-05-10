"Война нужна им всем". В Европе оценили угрозы Мерца в адрес России
Политик Филиппо раскритиковал заявление Мерца об усилении санкций против России
МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Заявление немецкого канцлера Фридриха Мерца об ужесточении санкций в отношении Российской Федерации вызвало жесткую критику со стороны лидера французской партии "Патриоты" Флориана Филиппо, который опубликовал соответствующее заявление на своей странице в социальной сети Х.
"Они спешат, они хотят тотальной войны. Она нужна им всем — и Мерцу, и (Эммануэлю - прим. ред.) Макрону, и Урсуле (фон дер Ляйен - прим. ред.)!" — написал французский политик.
При этом он заявил гражданам необходимо бороться с этим безумием и стать суверенными.
Ранее немецкий канцлер пригрозил, что если Российская Федерация откажется от предлагаемого ей 30-дневного перемирия, то в отношении нее будут усилены санкции. Примечательно, что Мерц призывает к перемирию, игнорируя тот факт, что Украина нарушала все без исключения ранее объявленные перемирия и еще не отменила запрет на переговоры с Россией.
"Они спешат, они хотят тотальной войны. Она нужна им всем — и Мерцу, и (Эммануэлю - прим. ред.) Макрону, и Урсуле (фон дер Ляйен - прим. ред.)!" — написал французский политик.
При этом он заявил гражданам необходимо бороться с этим безумием и стать суверенными.
Ранее немецкий канцлер пригрозил, что если Российская Федерация откажется от предлагаемого ей 30-дневного перемирия, то в отношении нее будут усилены санкции. Примечательно, что Мерц призывает к перемирию, игнорируя тот факт, что Украина нарушала все без исключения ранее объявленные перемирия и еще не отменила запрет на переговоры с Россией.