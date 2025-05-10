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"Война нужна им всем". В Европе оценили угрозы Мерца в адрес России - 10.05.2025, ПРАЙМ
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"Война нужна им всем". В Европе оценили угрозы Мерца в адрес России
"Война нужна им всем". В Европе оценили угрозы Мерца в адрес России - 10.05.2025, ПРАЙМ
"Война нужна им всем". В Европе оценили угрозы Мерца в адрес России
Заявление немецкого канцлера Фридриха Мерца об ужесточении санкций в отношении Российской Федерации вызвало жесткую критику со стороны лидера французской партии | 10.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-10T17:14+0300
2025-05-10T17:16+0300
политика
фридрих мерц
перемирие
конфликт на украине
санкции против рф
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МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Заявление немецкого канцлера Фридриха Мерца об ужесточении санкций в отношении Российской Федерации вызвало жесткую критику со стороны лидера французской партии "Патриоты" Флориана Филиппо, который опубликовал соответствующее заявление на своей странице в социальной сети Х."Они спешат, они хотят тотальной войны. Она нужна им всем — и Мерцу, и (Эммануэлю - прим. ред.) Макрону, и Урсуле (фон дер Ляйен - прим. ред.)!" — написал французский политик.При этом он заявил гражданам необходимо бороться с этим безумием и стать суверенными.Ранее немецкий канцлер пригрозил, что если Российская Федерация откажется от предлагаемого ей 30-дневного перемирия, то в отношении нее будут усилены санкции. Примечательно, что Мерц призывает к перемирию, игнорируя тот факт, что Украина нарушала все без исключения ранее объявленные перемирия и еще не отменила запрет на переговоры с Россией.
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фридрих мерц, перемирие, конфликт на украине, санкции против рф
Политика, Фридрих Мерц, перемирие, Конфликт на Украине, санкции против РФ
17:14 10.05.2025 (обновлено: 17:16 10.05.2025)
 
"Война нужна им всем". В Европе оценили угрозы Мерца в адрес России

Политик Филиппо раскритиковал заявление Мерца об усилении санкций против России

© CC BY 2.0 / European People's PartyНемецкий политик Фридрих Мерц
Немецкий политик Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 10.05.2025
© CC BY 2.0 / European People's Party
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МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Заявление немецкого канцлера Фридриха Мерца об ужесточении санкций в отношении Российской Федерации вызвало жесткую критику со стороны лидера французской партии "Патриоты" Флориана Филиппо, который опубликовал соответствующее заявление на своей странице в социальной сети Х.

"Они спешат, они хотят тотальной войны. Она нужна им всем — и Мерцу, и (Эммануэлю - прим. ред.) Макрону, и Урсуле (фон дер Ляйен - прим. ред.)!" — написал французский политик.

При этом он заявил гражданам необходимо бороться с этим безумием и стать суверенными.

Ранее немецкий канцлер пригрозил, что если Российская Федерация откажется от предлагаемого ей 30-дневного перемирия, то в отношении нее будут усилены санкции. Примечательно, что Мерц призывает к перемирию, игнорируя тот факт, что Украина нарушала все без исключения ранее объявленные перемирия и еще не отменила запрет на переговоры с Россией.
Украина - ПРАЙМ, 1920, 09.05.2025
Мерц рассказал о шансе на 30-дневное перемирие на Украине
Вчера, 17:28
 
ПолитикаФридрих МерцперемириеКонфликт на Украинесанкции против РФ
 
 
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