https://1prime.ru/20250510/sanktsii-857449878.html

"Война нужна им всем". В Европе оценили угрозы Мерца в адрес России

"Война нужна им всем". В Европе оценили угрозы Мерца в адрес России - 10.05.2025, ПРАЙМ

"Война нужна им всем". В Европе оценили угрозы Мерца в адрес России

Заявление немецкого канцлера Фридриха Мерца об ужесточении санкций в отношении Российской Федерации вызвало жесткую критику со стороны лидера французской партии | 10.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-10T17:14+0300

2025-05-10T17:14+0300

2025-05-10T17:16+0300

политика

фридрих мерц

перемирие

конфликт на украине

санкции против рф

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МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Заявление немецкого канцлера Фридриха Мерца об ужесточении санкций в отношении Российской Федерации вызвало жесткую критику со стороны лидера французской партии "Патриоты" Флориана Филиппо, который опубликовал соответствующее заявление на своей странице в социальной сети Х."Они спешат, они хотят тотальной войны. Она нужна им всем — и Мерцу, и (Эммануэлю - прим. ред.) Макрону, и Урсуле (фон дер Ляйен - прим. ред.)!" — написал французский политик.При этом он заявил гражданам необходимо бороться с этим безумием и стать суверенными.Ранее немецкий канцлер пригрозил, что если Российская Федерация откажется от предлагаемого ей 30-дневного перемирия, то в отношении нее будут усилены санкции. Примечательно, что Мерц призывает к перемирию, игнорируя тот факт, что Украина нарушала все без исключения ранее объявленные перемирия и еще не отменила запрет на переговоры с Россией.

https://1prime.ru/20250509/ukraina-857428247.html

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фридрих мерц, перемирие, конфликт на украине, санкции против рф