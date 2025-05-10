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В "Сибуре" оценили потенциал развития применения полимеров в строительстве

В "Сибуре" оценили потенциал развития применения полимеров в строительстве - 10.05.2025, ПРАЙМ

В "Сибуре" оценили потенциал развития применения полимеров в строительстве

Полимерные компоненты в отрасли строительства и ЖКХ занимают в России не более 40% от всех используемых материалов, но у страны есть потенциал к росту этой... | 10.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-10T07:32+0300

2025-05-10T07:32+0300

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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Полимерные компоненты в отрасли строительства и ЖКХ занимают в России не более 40% от всех используемых материалов, но у страны есть потенциал к росту этой доли, заявили РИА Новости в "Сибуре". "Россия имеет высокий потенциал развития применения полимерных компонентов в сфере строительства и ЖКХ. Сейчас оно не превышает 40%, в то время как в Европе составляет 85%. По нашим оценкам, потенциал развития спроса со стороны отрасли к 2030 году составит более 1,2 миллиона тонн в год", - сказали в нефтехимической компании. В "Сибуре" отметили, что полимеры в стройке повышают долговечность и энергоэффективность зданий и инженерных коммуникаций, а также делают ее более технологичной, что улучшает качество и способствует удешевлению работ. Комментируя полимерные решения, которые появились в последние годы, в компании рассказали о полипропилене Sibex PP R124/EX, разработанном для производства вспененных изделий для тепло- и звукоизоляции. У изделий из этого материала низкий коэффициент теплопроводности и отличные теплоизоляционные свойства, что напрямую ведет к экономии энергии на отопление и кондиционирование зданий и систем. Изделия из вспененного полипропилена могут эксплуатироваться в широком температурном диапазоне, обычно от -40 до +150 градусов по Цельсию. Еще один современный материал - полиэтиленгликоль НПЭГ-2400 - используется как основной сырьевой компонент при производстве добавок к бетону, называемых суперпластификаторами. Полимер применяется для добавок на основе эфиров поликарбоксилатов, используемых повсеместно - от несущих конструкций зданий, ограждающих сооружений и дорог до взлетно-посадочных полос, плотин и сооружений, требующих защиты от радиации. Эта технология позволяет снижать шум и вибронагрузку, а также улучшает экологическую обстановку. "Сибур" также назвал перспективное направление для развития в отрасли - аддитивное строительство (3DCP). Это технологии, которые используют метод 3D-печати для изготовления зданий и строительных компонентов. Объекты изготавливаются слой за слоем из специальных составов, одним из основных компонентов в которых являются полимеры. "За счет применения современных синтетических материалов такая смесь становится намного гуще традиционного бетона, что позволяет изготовленным конструкциям быть самонесущими в процессе установки", - заключили в "Сибуре".

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промышленность, россия, москва, европа, сибур