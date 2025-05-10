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Индия и Пакистан договорились о полном прекращении огня, заявил Трамп

Индия и Пакистан договорились о полном прекращении огня, заявил Трамп - 10.05.2025, ПРАЙМ

Индия и Пакистан договорились о полном прекращении огня, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что власти Индии и Пакистана согласились на полное и немедленное прекращение огня после переговоров с США, проведенных в... | 10.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-10T15:17+0300

2025-05-10T15:17+0300

2025-05-10T15:56+0300

политика

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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что власти Индии и Пакистана согласились на полное и немедленное прекращение огня после переговоров с США, проведенных в ночь на субботу."После долгой ночи переговоров, в которых США выступали в качестве посредника, я рад объявить, что Индия и Пакистан согласились на полное и немедленное прекращение огня ", - написал Трамп в соцсети Truth Social.Информацию о взаимном прекращении огня подтвердил и первый вице-премьер, министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар."Пакистан и Индия договорились о прекращении огня с немедленным вступлением в силу. Пакистан всегда стремился к миру и безопасности в регионе, не поступаясь своим суверенитетом и территориальной целостностью", - написал он в соцсети X.Ранее Дар в интервью телеканалу Geo заявил, что Пакистан рассмотрит возможность мира, "если Индия остановится".В свою очередь, госсекретарь США Марко Рубио сообщил о готовности Индии и Пакистана к проведению переговоров по широкому кругу вопросов на нейтральной территории."Я рад сообщить, что правительства Индии и Пакистана договорились о немедленном прекращении огня и начале переговоров по широкому кругу вопросов на нейтральной территории", - сообщил в субботу Рубио на своей странице в соцсети Х.Госсекретарь добавил, что переговоры между Индией и Пакистаном длились 48 часов. В них участвовали премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер Пакистана Шахбаз Шариф и чиновники из обеих стран.Ночью 7 мая минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате чего погибли не менее 31 человека, 57 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ.Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире.

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индия, пакистан, сша, дональд трамп