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"Растущее разочарование". В США рассказали, что тревожит Трампа
"Растущее разочарование". В США рассказали, что тревожит Трампа - 10.05.2025, ПРАЙМ
"Растущее разочарование". В США рассказали, что тревожит Трампа
Президент США Дональд Трамп испытывает трудности со сном из-за отсутствия прогресса в урегулировании конфликта на Украине, сообщает американская газета The Wall | 10.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-10T08:38+0300
2025-05-10T08:38+0300
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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп испытывает трудности со сном из-за отсутствия прогресса в урегулировании конфликта на Украине, сообщает американская газета The Wall Street Journal, ссылаясь на осведомленный источник."Во время беседы с ведущими спонсорами, по словам присутствующих, президент Трамп назвал прекращение войны на Украине растущим разочарованием, которое не дает ему спать по ночам", — отмечается в статье.Также, ранее издание UnHerd сообщало, что американский лидер недооценил твердость позиции Москвы по вопросу мирного урегулирования украинского конфликта.На прошлой неделе Трамп выразил уверенность в существовании реального шанса на завершение боевых действий. Однако он также подчеркнул, что существует риск, при котором Вашингтону не удастся добиться мира из-за "огромной ненависти" между участниками конфликта.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что Владимир Путин на встрече со спецпосланником США Стивом Уиткоффом подтвердил готовность к переговорам с Киевом без каких-либо предварительных условий.
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Политика, США, Дональд Трамп, УКРАИНА, РОССИЯ, Владимир Путин, Дмитрий Песков
"Растущее разочарование". В США рассказали, что тревожит Трампа
WSJ: из-за отсутствия прогресса по Украине у Трампа появились проблемы со сном
МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ.
Президент США Дональд Трамп испытывает трудности со сном из-за отсутствия прогресса в урегулировании конфликта на Украине, сообщает американская газета The Wall Street Journal
, ссылаясь на осведомленный источник.
"Во время беседы с ведущими спонсорами, по словам присутствующих, президент Трамп назвал прекращение войны на Украине растущим разочарованием, которое не дает ему спать по ночам", — отмечается в статье.
Также, ранее издание UnHerd сообщало, что американский лидер недооценил твердость позиции Москвы по вопросу мирного урегулирования украинского конфликта.
На прошлой неделе Трамп выразил уверенность в существовании реального шанса на завершение боевых действий. Однако он также подчеркнул, что существует риск, при котором Вашингтону не удастся добиться мира из-за "огромной ненависти" между участниками конфликта.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что Владимир Путин на встрече со спецпосланником США Стивом Уиткоффом подтвердил готовность к переговорам с Киевом без каких-либо предварительных условий.
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