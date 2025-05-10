https://1prime.ru/20250510/tramp-857442663.html

"Растущее разочарование". В США рассказали, что тревожит Трампа

"Растущее разочарование". В США рассказали, что тревожит Трампа - 10.05.2025, ПРАЙМ

"Растущее разочарование". В США рассказали, что тревожит Трампа

Президент США Дональд Трамп испытывает трудности со сном из-за отсутствия прогресса в урегулировании конфликта на Украине, сообщает американская газета The Wall | 10.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-10T08:38+0300

2025-05-10T08:38+0300

2025-05-10T08:38+0300

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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп испытывает трудности со сном из-за отсутствия прогресса в урегулировании конфликта на Украине, сообщает американская газета The Wall Street Journal, ссылаясь на осведомленный источник."Во время беседы с ведущими спонсорами, по словам присутствующих, президент Трамп назвал прекращение войны на Украине растущим разочарованием, которое не дает ему спать по ночам", — отмечается в статье.Также, ранее издание UnHerd сообщало, что американский лидер недооценил твердость позиции Москвы по вопросу мирного урегулирования украинского конфликта.На прошлой неделе Трамп выразил уверенность в существовании реального шанса на завершение боевых действий. Однако он также подчеркнул, что существует риск, при котором Вашингтону не удастся добиться мира из-за "огромной ненависти" между участниками конфликта.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что Владимир Путин на встрече со спецпосланником США Стивом Уиткоффом подтвердил готовность к переговорам с Киевом без каких-либо предварительных условий.

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сша, дональд трамп, украина, россия, владимир путин, дмитрий песков