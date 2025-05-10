https://1prime.ru/20250510/tserkov-857451442.html
Папа Римский Лев XIV дал напутствие кардиналам
Папа Римский Лев XIV дал напутствие кардиналам - 10.05.2025, ПРАЙМ
Папа Римский Лев XIV дал напутствие кардиналам
Папа Римский Лев XIV призвал членов Коллегии кардиналов продолжить путь Католической церкви, открытый Вторым Ватиканским собором и углубленный предыдущим папой... | 10.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-10T18:31+0300
2025-05-10T18:31+0300
2025-05-10T18:32+0300
папа римский лев xiv
призыв
церковь
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75692/23/756922348_0:3:400:228_1920x0_80_0_0_194ac01fcdc62c798f9004a6b1b2efb9.jpg
ВАТИКАН, 10 мая - ПРАЙМ. Папа Римский Лев XIV призвал членов Коллегии кардиналов продолжить путь Католической церкви, открытый Вторым Ватиканским собором и углубленный предыдущим папой Франциском. "Я хотел бы, чтобы мы сегодня вместе подтвердили нашу полную приверженность тому пути, по которому Вселенская Церковь следует на протяжении десятилетий после Второго Ватиканского собора", - сказал папа Лев на встрече с кардиналами в субботу. По словам понтифика, приоритетами церкви являются возвещение Христа, проявления чувства веры, такие как народное благочестие, забота о последних и отверженных, а также диалог с современным миром. Второй Ватиканский собор, который был созван по инициативе папы Иоанна XXIII в 1962 году, продолжался три года. Он ознаменовался крупными реформами: было принято четыре конституции, девять декретов и три декларации. В частности, собор ввел практику богослужения на национальных языках и расширил открытость церкви современному миру. Конклав в Ватикане избрал в четверг 267-го папу Римского - им стал кардинал Роберт Фрэнсис Превост, который взял имя Лев XIV. Это первый в истории папа - уроженец США.
https://1prime.ru/20250509/vatikan-857425144.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75692/23/756922348_0:0:400:300_1920x0_80_0_0_8522525ddfd683026a80859ed16017f0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
папа римский лев xiv, призыв, церковь
Папа Римский Лев XIV, призыв, церковь
Папа Римский Лев XIV дал напутствие кардиналам
Папа Римский Лев XIV призвал кардиналов продолжить путь реформ церкви
ВАТИКАН, 10 мая - ПРАЙМ. Папа Римский Лев XIV призвал членов Коллегии кардиналов продолжить путь Католической церкви, открытый Вторым Ватиканским собором и углубленный предыдущим папой Франциском.
"Я хотел бы, чтобы мы сегодня вместе подтвердили нашу полную приверженность тому пути, по которому Вселенская Церковь следует на протяжении десятилетий после Второго Ватиканского собора", - сказал папа Лев на встрече с кардиналами в субботу.
По словам понтифика, приоритетами церкви являются возвещение Христа, проявления чувства веры, такие как народное благочестие, забота о последних и отверженных, а также диалог с современным миром.
Второй Ватиканский собор, который был созван по инициативе папы Иоанна XXIII в 1962 году, продолжался три года. Он ознаменовался крупными реформами: было принято четыре конституции, девять декретов и три декларации. В частности, собор ввел практику богослужения на национальных языках и расширил открытость церкви современному миру.
В Ватикане назвали дату интронизации нового папы Римского
Конклав в Ватикане избрал в четверг 267-го папу Римского - им стал кардинал Роберт Фрэнсис Превост, который взял имя Лев XIV. Это первый в истории папа - уроженец США.