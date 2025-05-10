https://1prime.ru/20250510/tserkov-857451442.html

Папа Римский Лев XIV дал напутствие кардиналам

Папа Римский Лев XIV дал напутствие кардиналам - 10.05.2025, ПРАЙМ

Папа Римский Лев XIV дал напутствие кардиналам

Папа Римский Лев XIV призвал членов Коллегии кардиналов продолжить путь Католической церкви, открытый Вторым Ватиканским собором и углубленный предыдущим папой... | 10.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-10T18:31+0300

2025-05-10T18:31+0300

2025-05-10T18:32+0300

папа римский лев xiv

призыв

церковь

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ВАТИКАН, 10 мая - ПРАЙМ. Папа Римский Лев XIV призвал членов Коллегии кардиналов продолжить путь Католической церкви, открытый Вторым Ватиканским собором и углубленный предыдущим папой Франциском. "Я хотел бы, чтобы мы сегодня вместе подтвердили нашу полную приверженность тому пути, по которому Вселенская Церковь следует на протяжении десятилетий после Второго Ватиканского собора", - сказал папа Лев на встрече с кардиналами в субботу. По словам понтифика, приоритетами церкви являются возвещение Христа, проявления чувства веры, такие как народное благочестие, забота о последних и отверженных, а также диалог с современным миром. Второй Ватиканский собор, который был созван по инициативе папы Иоанна XXIII в 1962 году, продолжался три года. Он ознаменовался крупными реформами: было принято четыре конституции, девять декретов и три декларации. В частности, собор ввел практику богослужения на национальных языках и расширил открытость церкви современному миру. Конклав в Ватикане избрал в четверг 267-го папу Римского - им стал кардинал Роберт Фрэнсис Превост, который взял имя Лев XIV. Это первый в истории папа - уроженец США.

https://1prime.ru/20250509/vatikan-857425144.html

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папа римский лев xiv, призыв, церковь