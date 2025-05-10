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Правительство продлило квоты на экспорт минеральных удобрений до 30 ноября
Правительство продлило квоты на экспорт минеральных удобрений до 30 ноября - 10.05.2025, ПРАЙМ
Правительство продлило квоты на экспорт минеральных удобрений до 30 ноября
Правительство России продлило квоты на вывоз минеральных удобрений с 1 июня по 30 ноября 2025 года, увеличив ее до 20 миллионов тонн, сообщила в субботу... | 10.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-10T11:05+0300
2025-05-10T11:05+0300
2025-05-10T11:05+0300
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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Правительство России продлило квоты на вывоз минеральных удобрений с 1 июня по 30 ноября 2025 года, увеличив ее до 20 миллионов тонн, сообщила в субботу пресс-служба кабмина. "В рамках поручения президента правительство приняло решение продлить и скорректировать квоты на вывоз из России минеральных удобрений. Они будут действовать с 1 июня 2025 года по 30 ноября 2025 года. Постановление об этом подписано. Принятое решение направлено на поддержание достаточных объемов удобрений на внутреннем рынке", - говорится в сообщении. "Общий объем экспортной квоты составит почти 20 миллионов тонн, в том числе для азотных удобрений – более 12,3 миллиона тонн, для сложных – более 7,6 миллиона тонн", - добавили в правительстве. Действующий до 31 мая объем квоты на вывоз минеральных удобрений составляет около 19,2 миллиона тонн - 11,2 миллиона тонн для азотных, почти 8 миллионов - для сложных. В пресс-службе правительства также указали, что подписанным постановлением утверждены правила распределения квот между участниками внешнеторговой деятельности. "Квоты не будут распространяться в том числе на поставку удобрений в Абхазию и Южную Осетию, а также на вывоз с территории России в рамках международных транзитных перевозок", - подчеркнули в кабмине.
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россия, правительство, удобрения, минеральные удобрения
Экономика, РОССИЯ, правительство, удобрения, минеральные удобрения
Правительство продлило квоты на экспорт минеральных удобрений до 30 ноября
Правительство продлило квоты на вывоз минудобрений, увеличив ее до 20 млн тонн
МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Правительство России продлило квоты на вывоз минеральных удобрений с 1 июня по 30 ноября 2025 года, увеличив ее до 20 миллионов тонн, сообщила в субботу пресс-служба кабмина.
"В рамках поручения президента правительство приняло решение продлить и скорректировать квоты на вывоз из России минеральных удобрений. Они будут действовать с 1 июня 2025 года по 30 ноября 2025 года. Постановление об этом подписано. Принятое решение направлено на поддержание достаточных объемов удобрений на внутреннем рынке", - говорится в сообщении.
"Общий объем экспортной квоты составит почти 20 миллионов тонн, в том числе для азотных удобрений – более 12,3 миллиона тонн, для сложных – более 7,6 миллиона тонн", - добавили в правительстве.
Действующий до 31 мая объем квоты на вывоз минеральных удобрений составляет около 19,2 миллиона тонн - 11,2 миллиона тонн для азотных, почти 8 миллионов - для сложных.
В пресс-службе правительства также указали, что подписанным постановлением утверждены правила распределения квот между участниками внешнеторговой деятельности.
"Квоты не будут распространяться в том числе на поставку удобрений в Абхазию и Южную Осетию, а также на вывоз с территории России в рамках международных транзитных перевозок", - подчеркнули в кабмине.
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