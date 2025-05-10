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В Киев на встречу прибыли лидеры "коалиции желающих"
В Киев на встречу прибыли лидеры "коалиции желающих" - 10.05.2025, ПРАЙМ
В Киев на встречу прибыли лидеры "коалиции желающих"
Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев для... | 10.05.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев для участия во встрече так называемой "коалиции желающих", сообщил украинский телеканал "Общественное". Ранее украинские СМИ сообщили, что Владимир Зеленский объявил о проведении в субботу на Украине встречи с лидерами "коалиции желающих". "В Киев для встречи так называемой "коалиции желающих" прибыли президент Франции Макрон, премьеры Польши и Великобритании Туск и Стармер, а также канцлер Германии Мерц", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Издание публикует фото встречи европейских политиков с украинскими коллегами. Судя по нему, на вокзале европейцев встречал глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и глава украинского МИД Андрей Сибига. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на французский дипломатический источник передавало, что европейские страны и Соединенные Штаты завершают работу над предложением по прекращению огня на Украине на 30 дней. По словам источника агентства, предложение еще не было полностью одобрено, работа над ним продолжится в выходные на встрече "коалиции желающих", которая пройдет на Украине. При этом предложение может быть выдвинуто "в ближайшие дни". Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе". Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, долгосрочное решение украинского кризиса нельзя обеспечить лишь через прекращение огня или остановку боевых действий на линии соприкосновения, нужно искоренить его первопричины, в том числе устранить угрозы безопасности для России, возникшие в результате расширения НАТО на восток и попыток втягивания Украины в Североатлантический альянс. Не менее важно, по его словам, добиться полного соблюдения прав человека на территориях, остающихся под контролем киевского режима, который после насильственного захвата власти в 2014 году ведет линию на истребление всего, что связано с Россией.
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Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, ФРАНЦИЯ, ФРГ, ПОЛЬША, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, НАТО
В Киев на встречу прибыли лидеры "коалиции желающих"
Макрон, Мерц, Стармер и Туск прибыли в Киев, сообщают украинские СМИ
МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев для участия во встрече так называемой "коалиции желающих", сообщил украинский телеканал "Общественное".
Ранее украинские СМИ сообщили, что Владимир Зеленский объявил о проведении в субботу на Украине встречи с лидерами "коалиции желающих".
"В Киев для встречи так называемой "коалиции желающих" прибыли президент Франции Макрон, премьеры Польши и Великобритании Туск и Стармер, а также канцлер Германии Мерц", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Издание публикует фото встречи европейских политиков с украинскими коллегами. Судя по нему, на вокзале европейцев встречал глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и глава украинского МИД Андрей Сибига.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на французский дипломатический источник передавало, что европейские страны и Соединенные Штаты завершают работу над предложением по прекращению огня на Украине на 30 дней. По словам источника агентства, предложение еще не было полностью одобрено, работа над ним продолжится в выходные на встрече "коалиции желающих", которая пройдет на Украине. При этом предложение может быть выдвинуто "в ближайшие дни".
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, долгосрочное решение украинского кризиса нельзя обеспечить лишь через прекращение огня или остановку боевых действий на линии соприкосновения, нужно искоренить его первопричины, в том числе устранить угрозы безопасности для России, возникшие в результате расширения НАТО на восток и попыток втягивания Украины в Североатлантический альянс. Не менее важно, по его словам, добиться полного соблюдения прав человека на территориях, остающихся под контролем киевского режима, который после насильственного захвата власти в 2014 году ведет линию на истребление всего, что связано с Россией.
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