https://1prime.ru/20250510/ukraina-857443335.html

"Надуманный предлог". Запад раскрыл подлый план Украины против Венгрии

"Надуманный предлог". Запад раскрыл подлый план Украины против Венгрии - 10.05.2025, ПРАЙМ

"Надуманный предлог". Запад раскрыл подлый план Украины против Венгрии

Украина инициировала спецоперацию против Венгрии на фоне недовольства позицией Будапешта по вопросу расширения Европейского союза, а также в ответ на успешное... | 10.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-10T09:28+0300

2025-05-10T09:28+0300

2025-05-10T09:28+0300

политика

венгрия

украина

петер сийярто

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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Украина инициировала спецоперацию против Венгрии на фоне недовольства позицией Будапешта по вопросу расширения Европейского союза, а также в ответ на успешное проведение парада Победы в Москве. Об этом написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х.Так он прокомментировал заявление заместителя министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги о высылке двух венгерских дипломатов из Киева. Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил, что Будапешт выдворяет двух сотрудников украинского посольства, которых в Венгрии сочли шпионами, действовавшими под дипломатическим прикрытием."Взяли двух венгерских заложников под надуманным предлогом. Вы сделали это, чтобы отвлечь внимание от неспособности помешать параду в Москве и подорвать голосование венгров по вопросу ускоренного вступления в ЕС для вашего коррумпированного, агрессивного режима", — написал Кошкович в публикации.Ранее СБУ заявила о разоблачении, как утверждается, агентурной сети, связанной с военной разведкой Венгрии. По данным СБУ, это первый подобный случай в истории страны. адержаны двое подозреваемых: 40-летний бывший военный и женщина, ранее служившая в ВСУ и уволившаяся из подразделения в 2025 году. По версии украинской стороны, они собирали данные о ситуации в Закарпатье, уязвимостях в обороне региона, а также о потерях украинской армии и событиях на линии фронта.Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, в свою очередь, отверг обвинения в адрес Будапешта и назвал заявление СБУ элементом украинской пропаганды.

https://1prime.ru/20250510/tramp-857442663.html

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венгрия, украина, петер сийярто, ес, сбу, всу, андрей сибига