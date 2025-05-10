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"Надуманный предлог". Запад раскрыл подлый план Украины против Венгрии - 10.05.2025, ПРАЙМ
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"Надуманный предлог". Запад раскрыл подлый план Украины против Венгрии
"Надуманный предлог". Запад раскрыл подлый план Украины против Венгрии - 10.05.2025, ПРАЙМ
"Надуманный предлог". Запад раскрыл подлый план Украины против Венгрии
Украина инициировала спецоперацию против Венгрии на фоне недовольства позицией Будапешта по вопросу расширения Европейского союза, а также в ответ на успешное... | 10.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-10T09:28+0300
2025-05-10T09:28+0300
политика
венгрия
украина
петер сийярто
ес
сбу
всу
андрей сибига
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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Украина инициировала спецоперацию против Венгрии на фоне недовольства позицией Будапешта по вопросу расширения Европейского союза, а также в ответ на успешное проведение парада Победы в Москве. Об этом написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х.Так он прокомментировал заявление заместителя министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги о высылке двух венгерских дипломатов из Киева. Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил, что Будапешт выдворяет двух сотрудников украинского посольства, которых в Венгрии сочли шпионами, действовавшими под дипломатическим прикрытием."Взяли двух венгерских заложников под надуманным предлогом. Вы сделали это, чтобы отвлечь внимание от неспособности помешать параду в Москве и подорвать голосование венгров по вопросу ускоренного вступления в ЕС для вашего коррумпированного, агрессивного режима", — написал Кошкович в публикации.Ранее СБУ заявила о разоблачении, как утверждается, агентурной сети, связанной с военной разведкой Венгрии. По данным СБУ, это первый подобный случай в истории страны. адержаны двое подозреваемых: 40-летний бывший военный и женщина, ранее служившая в ВСУ и уволившаяся из подразделения в 2025 году. По версии украинской стороны, они собирали данные о ситуации в Закарпатье, уязвимостях в обороне региона, а также о потерях украинской армии и событиях на линии фронта.Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, в свою очередь, отверг обвинения в адрес Будапешта и назвал заявление СБУ элементом украинской пропаганды.
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венгрия, украина, петер сийярто, ес, сбу, всу, андрей сибига
Политика, ВЕНГРИЯ, УКРАИНА, Петер Сийярто, ЕС, СБУ, ВСУ, Андрей Сибига
09:28 10.05.2025
 
"Надуманный предлог". Запад раскрыл подлый план Украины против Венгрии

Кошкович: Киев попытался подорвать голосование в Венгрии по вступлению Украины в ЕС

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 10.05.2025
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Украина инициировала спецоперацию против Венгрии на фоне недовольства позицией Будапешта по вопросу расширения Европейского союза, а также в ответ на успешное проведение парада Победы в Москве. Об этом написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х.
Так он прокомментировал заявление заместителя министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги о высылке двух венгерских дипломатов из Киева. Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил, что Будапешт выдворяет двух сотрудников украинского посольства, которых в Венгрии сочли шпионами, действовавшими под дипломатическим прикрытием.
"Взяли двух венгерских заложников под надуманным предлогом. Вы сделали это, чтобы отвлечь внимание от неспособности помешать параду в Москве и подорвать голосование венгров по вопросу ускоренного вступления в ЕС для вашего коррумпированного, агрессивного режима", — написал Кошкович в публикации.
Ранее СБУ заявила о разоблачении, как утверждается, агентурной сети, связанной с военной разведкой Венгрии. По данным СБУ, это первый подобный случай в истории страны. адержаны двое подозреваемых: 40-летний бывший военный и женщина, ранее служившая в ВСУ и уволившаяся из подразделения в 2025 году. По версии украинской стороны, они собирали данные о ситуации в Закарпатье, уязвимостях в обороне региона, а также о потерях украинской армии и событиях на линии фронта.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, в свою очередь, отверг обвинения в адрес Будапешта и назвал заявление СБУ элементом украинской пропаганды.
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ПолитикаВЕНГРИЯУКРАИНАПетер СийяртоЕССБУВСУАндрей Сибига
 
 
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