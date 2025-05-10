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МИД Украины сообщил о готовности к прекращению огня с понедельника - 10.05.2025, ПРАЙМ
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МИД Украины сообщил о готовности к прекращению огня с понедельника
МИД Украины сообщил о готовности к прекращению огня с понедельника - 10.05.2025, ПРАЙМ
МИД Украины сообщил о готовности к прекращению огня с понедельника
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига по итогам субботней встречи стран, входящих в так называемую "коалицию желающих", сообщил, что Киев и его западные | 10.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-10T14:16+0300
2025-05-10T14:16+0300
политика
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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига по итогам субботней встречи стран, входящих в так называемую "коалицию желающих", сообщил, что Киев и его западные партнеры выразили готовность к полному и безусловному прекращению огня сроком не менее чем на 30 дней, начиная с понедельника.Во встрече, прошедшей в Киеве, приняли участие президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск."Украина и все союзники готовы к полному и безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и в море на срок не менее 30 дней начиная с понедельника", - сообщил Сибига на своей странице в соцсети Х.По его словам, после завершения мероприятия все участники совместно с Владимиром Зеленским провели содержательный телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, обсудив перспективы мирного урегулирования конфликта на Украине.МИД Украины также отметил, что соблюдение 30-дневного режима прекращения огня могло бы стать шагом на пути к началу мирных переговоров.Ранее агентство Reuters со ссылкой на французский дипломатический источник сообщало, что страны Европы и США находятся на финальном этапе подготовки инициативы по 30-дневному прекращению огня. По данным источника агентства, окончательное согласование документа еще не завершено, и обсуждение продолжится в выходные в рамках встречи "коалиции желающих". При этом не исключено, что инициатива будет официально представлена в "ближайшие дни".В январе президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности отмечал, что урегулирование конфликта не должно сводиться к краткосрочному перемирию, которое может быть использовано для перегруппировки сил и продолжения боевых действий. По его словам, Москва выступает за устойчивый мир, основанный на уважении законных интересов всех народов, проживающих на территории Украины, и будет последовательно отстаивать интересы российского народа, что и является целью специальной военной операции.Министр иностранных дел России Сергей Лавров также подчеркивал, что прекращение огня не способно само по себе обеспечить долгосрочное решение конфликта. Он указал на необходимость устранения его коренных причин, включая угрозы безопасности России, которые, по оценке Москвы, возникли из-за продвижения НАТО к восточным границам и попыток втягивания Украины в альянс. Кроме того, Лавров напомнил о важности защиты прав человека на подконтрольных Киеву территориях, где, как утверждают в Москве, с 2014 года ведется политика вытеснения всего, что связано с Россией.
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украина, андрей сибига, россия, владимир путин, нато, эммануэль макрон
Политика, УКРАИНА, Андрей Сибига, РОССИЯ, Владимир Путин, НАТО, Эммануэль Макрон
14:16 10.05.2025
 
МИД Украины сообщил о готовности к прекращению огня с понедельника

Сибига: Украина готова к полному прекращению огня минимум на 30 дней с понедельника

© Unsplash/Anastasiia KrutotaУкраинский флаг
Украинский флаг
© Unsplash/Anastasiia Krutota
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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига по итогам субботней встречи стран, входящих в так называемую "коалицию желающих", сообщил, что Киев и его западные партнеры выразили готовность к полному и безусловному прекращению огня сроком не менее чем на 30 дней, начиная с понедельника.
Во встрече, прошедшей в Киеве, приняли участие президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск.
"Украина и все союзники готовы к полному и безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и в море на срок не менее 30 дней начиная с понедельника", - сообщил Сибига на своей странице в соцсети Х.
По его словам, после завершения мероприятия все участники совместно с Владимиром Зеленским провели содержательный телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, обсудив перспективы мирного урегулирования конфликта на Украине.
МИД Украины также отметил, что соблюдение 30-дневного режима прекращения огня могло бы стать шагом на пути к началу мирных переговоров.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на французский дипломатический источник сообщало, что страны Европы и США находятся на финальном этапе подготовки инициативы по 30-дневному прекращению огня. По данным источника агентства, окончательное согласование документа еще не завершено, и обсуждение продолжится в выходные в рамках встречи "коалиции желающих". При этом не исключено, что инициатива будет официально представлена в "ближайшие дни".
В январе президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности отмечал, что урегулирование конфликта не должно сводиться к краткосрочному перемирию, которое может быть использовано для перегруппировки сил и продолжения боевых действий. По его словам, Москва выступает за устойчивый мир, основанный на уважении законных интересов всех народов, проживающих на территории Украины, и будет последовательно отстаивать интересы российского народа, что и является целью специальной военной операции.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров также подчеркивал, что прекращение огня не способно само по себе обеспечить долгосрочное решение конфликта. Он указал на необходимость устранения его коренных причин, включая угрозы безопасности России, которые, по оценке Москвы, возникли из-за продвижения НАТО к восточным границам и попыток втягивания Украины в альянс. Кроме того, Лавров напомнил о важности защиты прав человека на подконтрольных Киеву территориях, где, как утверждают в Москве, с 2014 года ведется политика вытеснения всего, что связано с Россией.
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 10.05.2025
Макрон пригрозил санкциями в случае скорого непринятия Москвой перемирия
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ПолитикаУКРАИНААндрей СибигаРОССИЯВладимир ПутинНАТОЭммануэль Макрон
 
 
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