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В Венгрии заявили, что европейские политики затягивают конфликт на Украине - 10.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В Венгрии заявили, что европейские политики затягивают конфликт на Украине
В Венгрии заявили, что европейские политики затягивают конфликт на Украине - 10.05.2025, ПРАЙМ
В Венгрии заявили, что европейские политики затягивают конфликт на Украине
Европейские политики придерживались неверной стратегии в украинском конфликте и теперь затягивают его из страха понести ответственность, заявил министр... | 10.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-10T04:07+0300
2025-05-10T04:07+0300
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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Европейские политики придерживались неверной стратегии в украинском конфликте и теперь затягивают его из страха понести ответственность, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Как отметил Сийярто в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung, слова европейских политиков о том, что переговоры о прекращении огня должны начаться только тогда, когда Киев окажется в "сильной" позиции, лишь затягивают конфликт - позиции Украины с каждым днем слабеют. "Европейские политики преследовали неправильную стратегию. Это принесло проблемы в повседневную жизнь их населения, и когда эта война закончится, для этих политиков будут последствия. Поэтому они хотят максимально оттянуть этот момент", - добавил министр. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, долгосрочное решение украинского кризиса нельзя обеспечить лишь через прекращение огня или остановку боевых действий на линии соприкосновения, нужно искоренить его первопричины, в том числе устранить угрозы безопасности для России. По его словам, необходимо устранить угрозы безопасности России, возникшие в результате расширения НАТО на восток и попыток втягивания Украины в Североатлантический альянс. Не менее важно добиться полного соблюдения прав человека на территориях, остающихся под контролем киевского режима, который после насильственного захвата власти в 2014 году ведет линию на истребление всего, что связано с Россией. Россия по решению президента РФ Владимира Путина объявила перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщал Кремль.
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мировая экономика, украина, рф, москва, петер сийярто, сергей лавров, владимир путин, мид рф, мид, нато
Экономика, Мировая экономика, УКРАИНА, РФ, МОСКВА, Петер Сийярто, Сергей Лавров, Владимир Путин, МИД РФ, МИД, НАТО
04:07 10.05.2025
 
В Венгрии заявили, что европейские политики затягивают конфликт на Украине

Сийярто: европейские политики затягивают конфликт из страха понести ответственность

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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Европейские политики придерживались неверной стратегии в украинском конфликте и теперь затягивают его из страха понести ответственность, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Как отметил Сийярто в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung, слова европейских политиков о том, что переговоры о прекращении огня должны начаться только тогда, когда Киев окажется в "сильной" позиции, лишь затягивают конфликт - позиции Украины с каждым днем слабеют.
"Европейские политики преследовали неправильную стратегию. Это принесло проблемы в повседневную жизнь их населения, и когда эта война закончится, для этих политиков будут последствия. Поэтому они хотят максимально оттянуть этот момент", - добавил министр.
Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, долгосрочное решение украинского кризиса нельзя обеспечить лишь через прекращение огня или остановку боевых действий на линии соприкосновения, нужно искоренить его первопричины, в том числе устранить угрозы безопасности для России. По его словам, необходимо устранить угрозы безопасности России, возникшие в результате расширения НАТО на восток и попыток втягивания Украины в Североатлантический альянс. Не менее важно добиться полного соблюдения прав человека на территориях, остающихся под контролем киевского режима, который после насильственного захвата власти в 2014 году ведет линию на истребление всего, что связано с Россией.
Россия по решению президента РФ Владимира Путина объявила перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщал Кремль.
 
ЭкономикаМировая экономикаУКРАИНАРФМОСКВАПетер СийяртоСергей ЛавровВладимир ПутинМИД РФМИДНАТО
 
 
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