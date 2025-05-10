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Россия и Вьетнам подпишут более 20 соглашений
Россия и Вьетнам подпишут более 20 соглашений - 10.05.2025, ПРАЙМ
Россия и Вьетнам подпишут более 20 соглашений
Генеральный секретарь компартии Вьетнама То Лам заявил, что в ходе своего визита подпишет с российской стороной более 20 соглашений. | 10.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-10T11:52+0300
2025-05-10T11:52+0300
2025-05-10T11:52+0300
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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Генеральный секретарь компартии Вьетнама То Лам заявил, что в ходе своего визита подпишет с российской стороной более 20 соглашений. "Я и члены делегации с радостью отмечаем, что в ходе моего визита ожидается подписание более 20 соглашений", - сказал он, выступая в РАНХиГС. Он подчеркнул, что укрепление эффективности всестороннего партнерства между Вьетнамом и Россией остается одним из приоритетов во внешней политике Ханоя. По словам Лама, это отвечает долгосрочным интересам обеих стран, способствует развитию и укреплению позиций в мире. "Несмотря на мировые и региональные колебания, двусторонние отношения между нашими странами развиваются активно. Визиты и контакты на всех уровнях происходят оживленно, особенно на высшем", - подчеркнул генсекретарь компартии.
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Политика, РОССИЯ, ВЬЕТНАМ, соглашения
Россия и Вьетнам подпишут более 20 соглашений
Генсек компартии Вьетнама То Лам: ожидается подписание более 20 соглашений с Россией
МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Генеральный секретарь компартии Вьетнама То Лам заявил, что в ходе своего визита подпишет с российской стороной более 20 соглашений.
"Я и члены делегации с радостью отмечаем, что в ходе моего визита ожидается подписание более 20 соглашений", - сказал он, выступая в РАНХиГС.
Он подчеркнул, что укрепление эффективности всестороннего партнерства между Вьетнамом и Россией остается одним из приоритетов во внешней политике Ханоя. По словам Лама, это отвечает долгосрочным интересам обеих стран, способствует развитию и укреплению позиций в мире.
"Несмотря на мировые и региональные колебания, двусторонние отношения между нашими странами развиваются активно. Визиты и контакты на всех уровнях происходят оживленно, особенно на высшем", - подчеркнул генсекретарь компартии.
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