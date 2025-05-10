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Россия и Вьетнам подпишут более 20 соглашений

Россия и Вьетнам подпишут более 20 соглашений - 10.05.2025, ПРАЙМ

Россия и Вьетнам подпишут более 20 соглашений

Генеральный секретарь компартии Вьетнама То Лам заявил, что в ходе своего визита подпишет с российской стороной более 20 соглашений. | 10.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-10T11:52+0300

2025-05-10T11:52+0300

2025-05-10T11:52+0300

политика

россия

вьетнам

соглашения

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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Генеральный секретарь компартии Вьетнама То Лам заявил, что в ходе своего визита подпишет с российской стороной более 20 соглашений. "Я и члены делегации с радостью отмечаем, что в ходе моего визита ожидается подписание более 20 соглашений", - сказал он, выступая в РАНХиГС. Он подчеркнул, что укрепление эффективности всестороннего партнерства между Вьетнамом и Россией остается одним из приоритетов во внешней политике Ханоя. По словам Лама, это отвечает долгосрочным интересам обеих стран, способствует развитию и укреплению позиций в мире. "Несмотря на мировые и региональные колебания, двусторонние отношения между нашими странами развиваются активно. Визиты и контакты на всех уровнях происходят оживленно, особенно на высшем", - подчеркнул генсекретарь компартии.

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россия, вьетнам, соглашения