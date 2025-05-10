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В Кремле начались переговоры Путина с генсеком ЦК Компартии Вьетнама

В Кремле начались переговоры Путина с генсеком ЦК Компартии Вьетнама - 10.05.2025, ПРАЙМ

В Кремле начались переговоры Путина с генсеком ЦК Компартии Вьетнама

Переговоры президента России Владимира Путина с генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом начались в Кремле в субботу, передает корреспондент РИА Новости. | 10.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-10T13:10+0300

2025-05-10T13:10+0300

2025-05-10T13:23+0300

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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Переговоры президента России Владимира Путина с генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом начались в Кремле в субботу, передает корреспондент РИА Новости.Переговоры Путина с То Ламом пройдут в узком и широком составах. Планируется, что по итогам переговоров стороны примут совместную декларацию и подпишут целый ряд двусторонних документов, сообщал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама ранее прибыл в Москву с официальным визитом, в том числе для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы.То Лам заявил, что во время переговоров планирует обсудить с российским лидером актуальные стратегические вопросы.В свою очередь, Путин во время встречи заявил об успешном развитии отношений России и Вьетнама во всех направлениях. "Сегодня они (отношения - ред.) развиваются успешно по всем направлениям", - подчеркнул Путин на переговорах в Кремле.Он также добавил, что страны поддерживают регулярные контакты по дипломатическим каналам, и отметил связи на уровне парламентов и представителей правительств двух стран.Путин подчеркнул, что успешному развитию российско-вьетнамских отношений способствует в том числе многолетняя дружба стран, которая началась ачалась еще во времена Великой Отечественной войны."Мы всегда подчеркиваем, что Россию и Вьетнам связывает многолетняя дружба, корни которой уходят не только в период борьбы Вьетнама за свою независимость, но и в Великую Отечественную войну", - заявил Путин в начале встречи.Президент напомнил, что добровольческий контингент вьетнамских воинов-интернационалистов принимал участие и в битве за Москву в период Великой Отечественной войны."И, конечно, масштабные события были связаны с борьбой Вьетнама за свою независимость. И это все укрепляло наши отношения на протяжении десятилетий", - продолжил он.Кроме того, президент отметил рост товарооборота России и Вьетнама на 20%, назвав число "хорошим показателем".

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россия, вьетнам, владимир путин, международные отношения, мировая экономика