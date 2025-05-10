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Россия и Вьетнам подписали меморандум о сотрудничестве в сфере туризма

Россия и Вьетнам подписали меморандум о сотрудничестве в сфере туризма - 10.05.2025, ПРАЙМ

Россия и Вьетнам подписали меморандум о сотрудничестве в сфере туризма

Россия и Вьетнам подписали меморандум о сотрудничестве в сфере туризма до 2030 года, передает корреспондент РИА Новости. | 10.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-10T15:59+0300

2025-05-10T15:59+0300

2025-05-10T16:35+0300

россия

вьетнам

экономика

туризм

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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Россия и Вьетнам подписали меморандум о сотрудничестве в сфере туризма до 2030 года, передает корреспондент РИА Новости."Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников и министр культуры, спорта и туризма Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Ван Хунг подписали меморандум о сотрудничестве в сфере туризма на период 2025-2030 годов", - огласили на церемонии обмена подписанными документами.

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вьетнам

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россия, вьетнам, туризм