https://1prime.ru/20250510/vinodel-857440481.html
Главный винодел "Юбилейной" рассказал о законе о виноградарстве
Главный винодел "Юбилейной" рассказал о законе о виноградарстве - 10.05.2025, ПРАЙМ
Главный винодел "Юбилейной" рассказал о законе о виноградарстве
Закон "О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации" (№ 468-ФЗ), положил конец ввозу в страну импортных виноматериалов, а также подтолкнул виноделов... | 10.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-10T02:46+0300
2025-05-10T02:46+0300
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АБРАУ-ДЮРСО (Краснодарский край), 10 мая - ПРАЙМ. Закон "О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации" (№ 468-ФЗ), положил конец ввозу в страну импортных виноматериалов, а также подтолкнул виноделов внутри страны заниматься в полной мере виноградарством, заявил РИА Новости главный винодел винодельни "Юбилейная", входящей в группу компаний "Абрау-Дюрсо", Антон Катаржин.
"Да, в конце 2019 года появился по-настоящему исторический Федеральный закон № 468, согласно которому, в частности, вином в РФ может называться только напиток, изготовленный исключительно из выращенного в России винограда, а не из завезенных из-за рубежа виноматериалов", - сказал он.
"Этот закон положил конец не только ввозу в страну импортных виноматериалов, но и подтолкнул наших виноделов заниматься в полной мере виноградарством... Стали открываться винодельни, создаваться питомники саженцев, начались массовые посадки виноградников", - заметил собеседник агентства.
"Сегодня вино в России — это не дань моде, а устоявшийся тренд, реальность. Считаю, что по выбору алкоголя на праздничный стол оно стоит на первом месте", - подчеркнул Катаржин.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 10 мая в 10.00 мск.
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бизнес, сельское хозяйство, абрау-дюрсо, краснодарский край, рф
Бизнес, Экономика, Сельское хозяйство, Абрау-Дюрсо, Краснодарский край, РФ
Главный винодел "Юбилейной" рассказал о законе о виноградарстве
Главный винодел "Юбилейной" Катаржин: закон положил конец ввозу импортных виноматериалов
АБРАУ-ДЮРСО (Краснодарский край), 10 мая - ПРАЙМ. Закон "О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации" (№ 468-ФЗ), положил конец ввозу в страну импортных виноматериалов, а также подтолкнул виноделов внутри страны заниматься в полной мере виноградарством, заявил РИА Новости главный винодел винодельни "Юбилейная", входящей в группу компаний "Абрау-Дюрсо", Антон Катаржин.
"Да, в конце 2019 года появился по-настоящему исторический Федеральный закон № 468, согласно которому, в частности, вином в РФ может называться только напиток, изготовленный исключительно из выращенного в России винограда, а не из завезенных из-за рубежа виноматериалов", - сказал он.
"Этот закон положил конец не только ввозу в страну импортных виноматериалов, но и подтолкнул наших виноделов заниматься в полной мере виноградарством... Стали открываться винодельни, создаваться питомники саженцев, начались массовые посадки виноградников", - заметил собеседник агентства.
"Сегодня вино в России — это не дань моде, а устоявшийся тренд, реальность. Считаю, что по выбору алкоголя на праздничный стол оно стоит на первом месте", - подчеркнул Катаржин.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 10 мая в 10.00 мск.