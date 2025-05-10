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Глава МИД Китая оценил визит Си Цзиньпина в Москву

Глава МИД Китая оценил визит Си Цзиньпина в Москву - 10.05.2025, ПРАЙМ

Глава МИД Китая оценил визит Си Цзиньпина в Москву

Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию продемонстрировал, что отношения РФ и Китая крепки, как скала, и что миру нужна справедливость, а не гегемония,... | 10.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-10T19:43+0300

2025-05-10T19:43+0300

2025-05-10T19:59+0300

политика

мид китая

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визит

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ПЕКИН, 10 мая – РИА Новости. Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию продемонстрировал, что отношения РФ и Китая крепки, как скала, и что миру нужна справедливость, а не гегемония, заявил министр иностранных дел КНР Ван И по итогам визита."На фоне ускоряющихся изменений, происходящих в мире, и нарастающих международных потрясений этот визит позволил оглянуться на историю и взглянуть в будущее, (продемонстрировал - ред.) преемственность дружбы и готовность отстаивать справедливость и завершился полным успехом", - сказал Ван И журналистам, его слова приводит МИД КНР."(Визит - ред.) стал мощным свидетельством того, что российско-китайские отношения крепки, как скала, итоги Второй мировой войны не подлежат провокациям, а миру нужна справедливость, а не гегемония", - сказал Ван И.Вместе с тем он сообщил, что президент РФ на встрече с председателем КНР выразил готовность к мирным переговорам с Украиной без предварительных условий."Президент Путин высоко оценил объективную и справедливую позицию Китая по украинскому вопросу и выразил готовность начать мирные переговоры без предварительных условий, выразив надежду на достижение справедливого и устойчивого мирного соглашения", - сказал Ван И.

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