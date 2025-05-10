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В Кремле начались переговоры Путина с президентом Зимбабве

В Кремле начались переговоры Путина с президентом Зимбабве - 10.05.2025, ПРАЙМ

В Кремле начались переговоры Путина с президентом Зимбабве

В Кремле начались переговоры президента России Владимира Путина с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой, сообщил корреспондент агентства РИА Новости. | 10.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-10T17:24+0300

2025-05-10T17:24+0300

2025-05-10T17:52+0300

политика

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владимир путин

переговоры

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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. В Кремле начались переговоры президента России Владимира Путина с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой, сообщил корреспондент агентства РИА Новости. В ходе переговоров российский лидер назвал Зимбабве надежным партнером России в Африке."Зимбабве - наш надежный партнер на африканском континенте", - отметил Путин.Российский президент ответил схожие позиции стран по большинству вопросов международной повестки.Кроме того, он предложил Мнангагве перейти к практическим шагам по развитию сотрудничества стран. Так, по словам Путина, несмотря на скромные показатели товарооборота России и Зимбабве, у стран есть потенциал для роста в различных областях, в том числе в области энергетики."Показатели товарооборота пока скромные ,но имеются хорошие возможности для его роста в самых разных областях - например, в геологоразведке, энергетике, сельском хозяйстве", - сказал Путин в ходе переговоров, добавив, что Россия в случае необходимости всегда готова оказать Зимбабве поддержку.Помимо этого, Путин отметил ценность поддержки России со стороны Зимбабве российских инициатив в ООН и на других многосторонних площадках.В свою очередь, президент Зимбабве заявил о готовности страны делать уверенные шаги к развитию двустороннего сотрудничества с Россией."Мы благодарны за возможность вновь провести дискуссии с целью укрепления и углубления нашего двустороннего сотрудничества. По следам прошлой встречи в июне 2024 года мы готовы двигаться вперед", - сказал Мнангагва.Кроме того, в своей речи зимбабвийский лидер также подчеркнул ключевую роль советского народа в Победе над фашизмом, назвав событие "исторической вехой", которую будут помнить поколения."Она (Победа - прим. ред.) является свидетельством мужества, стойкости и жертвы, которую принес российский народ для обеспечения мира, свободы, правды и справедливости в этой стране, не только. Это был оглушительный триумф человеческого духа и русского духа", - заявил он.Президент Зимбабве прибыл в Москву 8 мая для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В пятницу он посетил парад Победы на Красной площади.​​​​

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россия, зимбабве, владимир путин, переговоры