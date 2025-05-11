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В Аргентине оценили поддержку Европой Киева
В Аргентине оценили поддержку Европой Киева - 11.05.2025, ПРАЙМ
В Аргентине оценили поддержку Европой Киева
Поддержка Европой киевского режима задерживает и усложняет достижение соглашения между Россией и Украиной, заявил РИА Новости аргентинский эксперт по... | 11.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-11T04:57+0300
2025-05-11T04:57+0300
2025-05-11T04:57+0300
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БУЭНОС-АЙРЕС, 11 мая - ПРАЙМ. Поддержка Европой киевского режима задерживает и усложняет достижение соглашения между Россией и Украиной, заявил РИА Новости аргентинский эксперт по международным отношениям Марсело Монтес.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Путин также предложил Киеву, несмотря ни на что, возобновить 15 мая в Стамбуле прямые переговоры - без всяких предварительных условий.
"Посмотрим, удастся ли прийти к соглашению, на данный момент (основная) новость - это возможность сесть за стол переговоров, на которую еще должен ответить (Владимир) Зеленский", - сказал Монтес.
Он отметил, что "позиции (России и Украины) пока еще остаются жесткими, а поддержка Зеленского со стороны Европы задержала и усложнила процесс (достижения) мирного соглашения при участии США".
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В Аргентине оценили поддержку Европой Киева
Монтес: поддержка Киева задерживает и усложняет достижение соглашения России и Украины
БУЭНОС-АЙРЕС, 11 мая - ПРАЙМ. Поддержка Европой киевского режима задерживает и усложняет достижение соглашения между Россией и Украиной, заявил РИА Новости аргентинский эксперт по международным отношениям Марсело Монтес.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Путин также предложил Киеву, несмотря ни на что, возобновить 15 мая в Стамбуле прямые переговоры - без всяких предварительных условий.
"Посмотрим, удастся ли прийти к соглашению, на данный момент (основная) новость - это возможность сесть за стол переговоров, на которую еще должен ответить (Владимир) Зеленский", - сказал Монтес.
Он отметил, что "позиции (России и Украины) пока еще остаются жесткими, а поддержка Зеленского со стороны Европы задержала и усложнила процесс (достижения) мирного соглашения при участии США".