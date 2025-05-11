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В Аргентине оценили предложение Путина о переговорах с Украиной

В Аргентине оценили предложение Путина о переговорах с Украиной - 11.05.2025, ПРАЙМ

В Аргентине оценили предложение Путина о переговорах с Украиной

Предложение президента России о переговорах с Украиной - это мастерский ход, он ставит в трудное положение Европу, которая уже устала утверждать, что хочет... | 11.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-11T05:15+0300

2025-05-11T05:15+0300

2025-05-11T05:15+0300

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МОНТЕВИДЕО, 11 мая - ПРАЙМ. Предложение президента России о переговорах с Украиной - это мастерский ход, он ставит в трудное положение Европу, которая уже устала утверждать, что хочет заставить Россию вести переговоры, заявил РИА Новости аргентинский историк Эрнандо Клейманс. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Путин также предложил Киеву, несмотря ни на что, возобновить 15 мая в Стамбуле прямые переговоры - без всяких предварительных условий. "Послание Путина сенсационно. Это мастерский ход. Россия в очередной раз продемонстрировала, что хочет мира. И в очередной раз она ставит... европейских покровителей (Киева) в трудное положение, поскольку они должны отреагировать... Они уже устали утверждать, что хотят заставить Россию вести переговоры. Москва предлагает им переговоры с небольшой деталью - без предварительных условий. Что это значит? Что переговоры будут вестись на основе того, что есть. Не на базе того, что кому-то хочется или кто-то предполагает, а на базе того, что уже есть", - сказал Клейманс. Эксперт предположил, что, с логической точки зрения, возможность того, что Киев проигнорирует эти предложения минимальна, но в то же время он отметил, что может произойти все, что угодно.

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россия, мировая экономика, киев, украина, стамбул, владимир путин, реджеп тайип эрдоган