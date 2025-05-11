https://1prime.ru/20250511/bolivija-857457256.html

В Боливии призвали Россию и Украину вести переговоры без посредников

В Боливии призвали Россию и Украину вести переговоры без посредников - 11.05.2025, ПРАЙМ

В Боливии призвали Россию и Украину вести переговоры без посредников

России и Украине лучше вести переговоры напрямую, без посредников, заявил РИА Новости боливийский депутат Херхес Меркадо. | 11.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-11T03:24+0300

2025-05-11T03:24+0300

2025-05-11T03:24+0300

россия

газ

украина

стамбул

рф

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

владимир зеленский

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857457256.jpg?1746923055

САНТА-КРУС, 11 мая - ПРАЙМ. России и Украине лучше вести переговоры напрямую, без посредников, заявил РИА Новости боливийский депутат Херхес Меркадо. Президент РФ Владимир Путин заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Путин также предложил Киеву, несмотря ни на что, возобновить прямые переговоры - без всяких предварительных условий, начать без промедления, 15 мая, в Стамбуле. "Это очень своевременная инициатива президента Владимира Путина, поскольку этот конфликт... продолжает беспокоить весь мир. Мир вздохнет более спокойно, если война закончится", - сказал Меркадо. "Инициатива Путина очень интересна, хотелось бы, чтобы Владимир Зеленский на нее согласился, и лучше, чтобы был прямой диалог, без посредников, ради мира во всем мире", - добавил он.

украина

стамбул

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, газ, украина, стамбул, рф, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, владимир зеленский