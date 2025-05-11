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В Боливии призвали Россию и Украину вести переговоры без посредников
В Боливии призвали Россию и Украину вести переговоры без посредников - 11.05.2025, ПРАЙМ
В Боливии призвали Россию и Украину вести переговоры без посредников
России и Украине лучше вести переговоры напрямую, без посредников, заявил РИА Новости боливийский депутат Херхес Меркадо. | 11.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-11T03:24+0300
2025-05-11T03:24+0300
2025-05-11T03:24+0300
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САНТА-КРУС, 11 мая - ПРАЙМ. России и Украине лучше вести переговоры напрямую, без посредников, заявил РИА Новости боливийский депутат Херхес Меркадо.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Путин также предложил Киеву, несмотря ни на что, возобновить прямые переговоры - без всяких предварительных условий, начать без промедления, 15 мая, в Стамбуле.
"Это очень своевременная инициатива президента Владимира Путина, поскольку этот конфликт... продолжает беспокоить весь мир. Мир вздохнет более спокойно, если война закончится", - сказал Меркадо.
"Инициатива Путина очень интересна, хотелось бы, чтобы Владимир Зеленский на нее согласился, и лучше, чтобы был прямой диалог, без посредников, ради мира во всем мире", - добавил он.
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РОССИЯ, Газ, УКРАИНА, Стамбул, РФ, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Зеленский
В Боливии призвали Россию и Украину вести переговоры без посредников
Боливийский депутат Меркадо: России и Украине лучше вести переговоры напрямую
САНТА-КРУС, 11 мая - ПРАЙМ. России и Украине лучше вести переговоры напрямую, без посредников, заявил РИА Новости боливийский депутат Херхес Меркадо.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Путин также предложил Киеву, несмотря ни на что, возобновить прямые переговоры - без всяких предварительных условий, начать без промедления, 15 мая, в Стамбуле.
"Это очень своевременная инициатива президента Владимира Путина, поскольку этот конфликт... продолжает беспокоить весь мир. Мир вздохнет более спокойно, если война закончится", - сказал Меркадо.
"Инициатива Путина очень интересна, хотелось бы, чтобы Владимир Зеленский на нее согласился, и лучше, чтобы был прямой диалог, без посредников, ради мира во всем мире", - добавил он.