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В Боливии призвали Россию и Украину вести переговоры без посредников - 11.05.2025, ПРАЙМ
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В Боливии призвали Россию и Украину вести переговоры без посредников
В Боливии призвали Россию и Украину вести переговоры без посредников - 11.05.2025, ПРАЙМ
В Боливии призвали Россию и Украину вести переговоры без посредников
России и Украине лучше вести переговоры напрямую, без посредников, заявил РИА Новости боливийский депутат Херхес Меркадо. | 11.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-11T03:24+0300
2025-05-11T03:24+0300
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стамбул
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САНТА-КРУС, 11 мая - ПРАЙМ. России и Украине лучше вести переговоры напрямую, без посредников, заявил РИА Новости боливийский депутат Херхес Меркадо. Президент РФ Владимир Путин заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Путин также предложил Киеву, несмотря ни на что, возобновить прямые переговоры - без всяких предварительных условий, начать без промедления, 15 мая, в Стамбуле. "Это очень своевременная инициатива президента Владимира Путина, поскольку этот конфликт... продолжает беспокоить весь мир. Мир вздохнет более спокойно, если война закончится", - сказал Меркадо. "Инициатива Путина очень интересна, хотелось бы, чтобы Владимир Зеленский на нее согласился, и лучше, чтобы был прямой диалог, без посредников, ради мира во всем мире", - добавил он.
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россия, газ, украина, стамбул, рф, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, владимир зеленский
РОССИЯ, Газ, УКРАИНА, Стамбул, РФ, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Зеленский
03:24 11.05.2025
 
В Боливии призвали Россию и Украину вести переговоры без посредников

Боливийский депутат Меркадо: России и Украине лучше вести переговоры напрямую

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САНТА-КРУС, 11 мая - ПРАЙМ. России и Украине лучше вести переговоры напрямую, без посредников, заявил РИА Новости боливийский депутат Херхес Меркадо.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Путин также предложил Киеву, несмотря ни на что, возобновить прямые переговоры - без всяких предварительных условий, начать без промедления, 15 мая, в Стамбуле.
"Это очень своевременная инициатива президента Владимира Путина, поскольку этот конфликт... продолжает беспокоить весь мир. Мир вздохнет более спокойно, если война закончится", - сказал Меркадо.
"Инициатива Путина очень интересна, хотелось бы, чтобы Владимир Зеленский на нее согласился, и лучше, чтобы был прямой диалог, без посредников, ради мира во всем мире", - добавил он.
 
РОССИЯГазУКРАИНАСтамбулРФВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир Зеленский
 
 
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