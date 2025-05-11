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В Боливии оценили идею Путина о прямых переговорах с Украиной - 11.05.2025, ПРАЙМ
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В Боливии оценили идею Путина о прямых переговорах с Украиной
В Боливии оценили идею Путина о прямых переговорах с Украиной - 11.05.2025, ПРАЙМ
В Боливии оценили идею Путина о прямых переговорах с Украиной
Прямые переговоры между Россией и Украиной, предложенные президентом России Владимиром Путиным, позволят отделить конфликт от геополитической игры, которую... | 11.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-11T05:39+0300
2025-05-11T05:39+0300
россия
экономика
мировая экономика
украина
сша
рф
владимир путин
владимир зеленский
реджеп тайип эрдоган
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ЛА-ПАС, 11 мая - ПРАЙМ. Прямые переговоры между Россией и Украиной, предложенные президентом России Владимиром Путиным, позволят отделить конфликт от геополитической игры, которую ведут Европа и США, заявил РИА Новости боливийский депутат Херхес Меркадо. "Прямой диалог между Россией и Украиной выведет их из глобальной геополитической игры. Поэтому я надеюсь, что США и НАТО не торпедируют инициативу прямых переговоров, поскольку и Европа, и США пытаются извлечь выгоду из этой войны", - заявил депутат от правящей партии "Движение к социализму" MAS. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Путин также предложил Киеву, несмотря ни на что, возобновить 15 мая в Стамбуле прямые переговоры - без всяких предварительных условий. "США и НАТО начали конфликт, когда попытались приблизить границы стран-членов НАТО к России, нарушив ее безопасное пространство. Они подтолкнули эти две страны к конфликту, и, к сожалению, Россия и Украина несут на себе основную его тяжесть", - добавил Меркадо. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, долгосрочное решение украинского кризиса нельзя обеспечить лишь через прекращение огня или остановку боевых действий на линии соприкосновения, нужно искоренить его первопричины, в том числе устранить угрозы безопасности России, возникшие в результате расширения НАТО на восток и попыток втягивания Украины в Североатлантический альянс. Не менее важно добиться полного соблюдения прав человека на территориях, остающихся под контролем киевского режима, который после насильственного захвата власти в 2014 году ведет линию на истребление всего, что связано с Россией. Путин в конце января заявлял, что, если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос в окончательном подписании документов: Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Кроме того, Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров с РФ - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей. В апреле Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий.
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192
40
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40
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5
4.7
96
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россия, мировая экономика, украина, сша, рф, владимир путин, владимир зеленский, реджеп тайип эрдоган, нато, мид рф, мид
РОССИЯ, Экономика, Мировая экономика, УКРАИНА, США, РФ, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Реджеп Тайип Эрдоган, НАТО, МИД РФ, МИД
05:39 11.05.2025
 
В Боливии оценили идею Путина о прямых переговорах с Украиной

Боливийский депутат Меркадо: прямые переговоры России и Украины выведут конфликт из игры

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ЛА-ПАС, 11 мая - ПРАЙМ. Прямые переговоры между Россией и Украиной, предложенные президентом России Владимиром Путиным, позволят отделить конфликт от геополитической игры, которую ведут Европа и США, заявил РИА Новости боливийский депутат Херхес Меркадо.
"Прямой диалог между Россией и Украиной выведет их из глобальной геополитической игры. Поэтому я надеюсь, что США и НАТО не торпедируют инициативу прямых переговоров, поскольку и Европа, и США пытаются извлечь выгоду из этой войны", - заявил депутат от правящей партии "Движение к социализму" MAS.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Путин также предложил Киеву, несмотря ни на что, возобновить 15 мая в Стамбуле прямые переговоры - без всяких предварительных условий.
"США и НАТО начали конфликт, когда попытались приблизить границы стран-членов НАТО к России, нарушив ее безопасное пространство. Они подтолкнули эти две страны к конфликту, и, к сожалению, Россия и Украина несут на себе основную его тяжесть", - добавил Меркадо.
Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, долгосрочное решение украинского кризиса нельзя обеспечить лишь через прекращение огня или остановку боевых действий на линии соприкосновения, нужно искоренить его первопричины, в том числе устранить угрозы безопасности России, возникшие в результате расширения НАТО на восток и попыток втягивания Украины в Североатлантический альянс. Не менее важно добиться полного соблюдения прав человека на территориях, остающихся под контролем киевского режима, который после насильственного захвата власти в 2014 году ведет линию на истребление всего, что связано с Россией.
Путин в конце января заявлял, что, если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос в окончательном подписании документов: Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Кроме того, Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров с РФ - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей. В апреле Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаУКРАИНАСШАРФВладимир ПутинВладимир ЗеленскийРеджеп Тайип ЭрдоганНАТОМИД РФМИД
 
 
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