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СМИ раскрыли, как Британия пыталась обмануть Россию макетами "в стиле IKEA" - 11.05.2025, ПРАЙМ
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СМИ раскрыли, как Британия пыталась обмануть Россию макетами "в стиле IKEA"
СМИ раскрыли, как Британия пыталась обмануть Россию макетами "в стиле IKEA" - 11.05.2025, ПРАЙМ
СМИ раскрыли, как Британия пыталась обмануть Россию макетами "в стиле IKEA"
Великобритания поставляет Украине макеты военной техники, оформленные "в стиле IKEA" с целью дезинформации российских сил, сообщает газета Times. | 11.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-11T12:37+0300
2025-05-11T12:37+0300
политика
россия
великобритания
украина
поставки оружия украине
нато
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МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Великобритания поставляет Украине макеты военной техники, оформленные "в стиле IKEA" с целью дезинформации российских сил, сообщает газета Times."Британские военные отправляют украинским войскам... макеты в стиле IKEA, которые выглядят как системы ПВО и танки, чтобы обмануть русских и заставить их поражать ложные цели", - сообщается в публикации.Таким образом, отмечает газета, Лондон надеется не только заставить Россию тратить боеприпасы впустую, но и создать впечатление, что объем военной помощи Киеву гораздо выше реального.Издание уточняет, что специалисты сначала фотографируют подлинное оборудование, которое направляется на Украину, а затем распечатывают изображения на специальных материалах. Получившиеся макеты украинские военнослужащие могут собрать всего за несколько часов.В России неоднократно отмечали, что любые поставки оружия Украине ишь усугубляют конфликт и втягивают страны НАТО в противостояние. Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявлял, что любые грузы с вооружением для Киева будут рассматриваться как законная цель России. В Кремле также отмечали, что западное военное вмешательство препятствует мирным переговорам и лишь усугубляет обстановку.
https://1prime.ru/20250511/ukraina-857459557.html
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россия, великобритания, украина, поставки оружия украине, нато
Политика, РОССИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, УКРАИНА, поставки оружия Украине, НАТО
12:37 11.05.2025
 
СМИ раскрыли, как Британия пыталась обмануть Россию макетами "в стиле IKEA"

Times: Британия попыталась обмануть ВС России поставками Украине макетов вооружений

© Unsplash/Josh KirkКоролевское боро Кенсингтон и Челси, Лондон, Великобритания
Королевское боро Кенсингтон и Челси, Лондон, Великобритания
© Unsplash/Josh Kirk
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МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Великобритания поставляет Украине макеты военной техники, оформленные "в стиле IKEA" с целью дезинформации российских сил, сообщает газета Times.
"Британские военные отправляют украинским войскам... макеты в стиле IKEA, которые выглядят как системы ПВО и танки, чтобы обмануть русских и заставить их поражать ложные цели", - сообщается в публикации.
Таким образом, отмечает газета, Лондон надеется не только заставить Россию тратить боеприпасы впустую, но и создать впечатление, что объем военной помощи Киеву гораздо выше реального.
Издание уточняет, что специалисты сначала фотографируют подлинное оборудование, которое направляется на Украину, а затем распечатывают изображения на специальных материалах. Получившиеся макеты украинские военнослужащие могут собрать всего за несколько часов.
В России неоднократно отмечали, что любые поставки оружия Украине ишь усугубляют конфликт и втягивают страны НАТО в противостояние. Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявлял, что любые грузы с вооружением для Киева будут рассматриваться как законная цель России. В Кремле также отмечали, что западное военное вмешательство препятствует мирным переговорам и лишь усугубляет обстановку.
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ПолитикаРОССИЯВЕЛИКОБРИТАНИЯУКРАИНАпоставки оружия УкраинеНАТО
 
 
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