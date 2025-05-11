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Три работника пострадали в ЯНАО из-за нештатной ситуации при бурении - 11.05.2025, ПРАЙМ
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Три работника пострадали в ЯНАО из-за нештатной ситуации при бурении
Три работника пострадали в ЯНАО из-за нештатной ситуации при бурении - 11.05.2025, ПРАЙМ
Три работника пострадали в ЯНАО из-за нештатной ситуации при бурении
Три работника пострадали в результате нештатной ситуации при проведении буровых работ в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), оперативные... | 11.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-11T21:39+0300
2025-05-11T21:41+0300
происшествия
янао
пострадавшие
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МОСКВА, 11 мая – ПРАЙМ. Три работника пострадали в результате нештатной ситуации при проведении буровых работ в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), оперативные службы ведут работы по устранению последствий, сообщили РИА Новости в "Харампурнефтегазе" (структура "Роснефти"). "Десятого мая при проведении буровых работ в Пуровском районе ЯНАО в результате нештатной ситуации пострадали три работника, два из них - сотрудники подрядных организаций", - говорится в сообщении. Отмечается, что пострадавшие доставлены в больницу, где им оказывается медицинская помощь. "Оперативные службы ведут работы по ликвидации последствий происшествия. На предприятии создана комиссия по выяснению причин произошедшего", - добавляется в сообщении компании.
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янао, пострадавшие
Происшествия, ЯНАО, пострадавшие
21:39 11.05.2025 (обновлено: 21:41 11.05.2025)
 
Три работника пострадали в ЯНАО из-за нештатной ситуации при бурении

"Роснефть": три работника пострадали в ЯНАО из-за нештатной ситуации при бурении

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 11 мая – ПРАЙМ. Три работника пострадали в результате нештатной ситуации при проведении буровых работ в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), оперативные службы ведут работы по устранению последствий, сообщили РИА Новости в "Харампурнефтегазе" (структура "Роснефти").
"Десятого мая при проведении буровых работ в Пуровском районе ЯНАО в результате нештатной ситуации пострадали три работника, два из них - сотрудники подрядных организаций", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавшие доставлены в больницу, где им оказывается медицинская помощь.
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"Оперативные службы ведут работы по ликвидации последствий происшествия. На предприятии создана комиссия по выяснению причин произошедшего", - добавляется в сообщении компании.
 
ПроисшествияЯНАОпострадавшие
 
 
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