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Три работника пострадали в ЯНАО из-за нештатной ситуации при бурении

Три работника пострадали в ЯНАО из-за нештатной ситуации при бурении - 11.05.2025, ПРАЙМ

Три работника пострадали в ЯНАО из-за нештатной ситуации при бурении

Три работника пострадали в результате нештатной ситуации при проведении буровых работ в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), оперативные... | 11.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-11T21:39+0300

2025-05-11T21:39+0300

2025-05-11T21:41+0300

происшествия

янао

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МОСКВА, 11 мая – ПРАЙМ. Три работника пострадали в результате нештатной ситуации при проведении буровых работ в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), оперативные службы ведут работы по устранению последствий, сообщили РИА Новости в "Харампурнефтегазе" (структура "Роснефти"). "Десятого мая при проведении буровых работ в Пуровском районе ЯНАО в результате нештатной ситуации пострадали три работника, два из них - сотрудники подрядных организаций", - говорится в сообщении. Отмечается, что пострадавшие доставлены в больницу, где им оказывается медицинская помощь. "Оперативные службы ведут работы по ликвидации последствий происшествия. На предприятии создана комиссия по выяснению причин произошедшего", - добавляется в сообщении компании.

https://1prime.ru/20250414/sud-856648049.html

янао

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янао, пострадавшие