https://1prime.ru/20250511/chp-857469137.html

После ЧП при проведении буровых работ на Ямале возбудили уголовное дело

После ЧП при проведении буровых работ на Ямале возбудили уголовное дело - 11.05.2025, ПРАЙМ

После ЧП при проведении буровых работ на Ямале возбудили уголовное дело

Уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности возбудили после ЧП при проведении буровых работ в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает... | 11.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-11T23:16+0300

2025-05-11T23:16+0300

2025-05-11T23:17+0300

происшествия

янао

чп

уголовное дело

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мая – ПРАЙМ. Уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности возбудили после ЧП при проведении буровых работ в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает окружное управление СК РФ. Ранее в компании "Харампурнефтегаз" (структура "Роснефти") сообщили, что три работника, двое из которых из них – сотрудники подрядных организаций, пострадали в результате нештатной ситуации при проведении буровых работ в Пуровском районе ЯНАО, оперативные службы ведут работы по устранению последствий. В пресс-службе правительства региона агентству уточнили, что три человека находятся в реанимации Ноябрьской городской больницы в тяжелом состоянии. "Возбуждено уголовное дело по факту происшествия на территории Фестивального месторождения в Пуровском районе по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов)", – говорится в сообщении. Как уточняет ведомство, в субботу на территории Фестивального месторождения Пуровского района, работниками предприятий "Харампурнефтегаз", "Везерфорд" и "Беларуснефть Сибирь" выполнялись работы по обслуживанию скважины. "Сотрудники нарушили требования промышленной безопасности, в результате чего произошло возгорание скважины. Во время пожара пострадало трое рабочих, которые получили травмы, расцениваемые как причинившие тяжкий вред здоровью", - отмечают в СК. Следователи провели осмотр места происшествия, назначили необходимые криминалистические и пожарно-технические экспертизы, изъяли документацию.

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янао, чп, уголовное дело