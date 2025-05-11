https://1prime.ru/20250511/deputat-857457545.html

Аргентинский депутат оценила предложение Путина о переговорах с Киевом

Аргентинский депутат оценила предложение Путина о переговорах с Киевом - 11.05.2025, ПРАЙМ

Аргентинский депутат оценила предложение Путина о переговорах с Киевом

Предложение президента РФ Владимира Путина о переговорах с Киевом - это значимый политический шаг, заявила РИА Новости аргентинский депутат, глава парламентской | 11.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-11T04:48+0300

2025-05-11T04:48+0300

2025-05-11T04:48+0300

россия

экономика

общество

киев

буэнос-айрес

рф

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857457545.jpg?1746928108

БУЭНОС-АЙРЕС, 11 мая - ПРАЙМ. Предложение президента РФ Владимира Путина о переговорах с Киевом - это значимый политический шаг, заявила РИА Новости аргентинский депутат, глава парламентской группы дружбы с Россией Марсела Пагано. "Что касается заявления президента Владимира Путина, предложившего возобновить прямые переговоры с Киевом без предварительных условий, то я считаю это весьма значимым политическим шагом, который следует проанализировать ответственно", - сказала она. Пагано отметила, что является защитницей суверенного диалога и ценит "любую инициативу, которая использует дипломатические средства для разрешения вооруженных конфликтов, которые уже привели к огромным человеческим, экономическим и геополитическим потерям". Не желая вмешиваться во внутренние дела суверенных стран, депутат отметила, что "мир не может быть пустым лозунгом", а скорее "конкретной конструкцией, которая ставит во главу угла жизнь и уважение между странами".

киев

буэнос-айрес

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , киев, буэнос-айрес, рф, владимир путин