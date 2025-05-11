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Аргентинский депутат оценила предложение Путина о переговорах с Киевом - 11.05.2025, ПРАЙМ
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Аргентинский депутат оценила предложение Путина о переговорах с Киевом
Аргентинский депутат оценила предложение Путина о переговорах с Киевом - 11.05.2025, ПРАЙМ
Аргентинский депутат оценила предложение Путина о переговорах с Киевом
Предложение президента РФ Владимира Путина о переговорах с Киевом - это значимый политический шаг, заявила РИА Новости аргентинский депутат, глава парламентской | 11.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-11T04:48+0300
2025-05-11T04:48+0300
россия
экономика
общество
киев
буэнос-айрес
рф
владимир путин
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БУЭНОС-АЙРЕС, 11 мая - ПРАЙМ. Предложение президента РФ Владимира Путина о переговорах с Киевом - это значимый политический шаг, заявила РИА Новости аргентинский депутат, глава парламентской группы дружбы с Россией Марсела Пагано. "Что касается заявления президента Владимира Путина, предложившего возобновить прямые переговоры с Киевом без предварительных условий, то я считаю это весьма значимым политическим шагом, который следует проанализировать ответственно", - сказала она. Пагано отметила, что является защитницей суверенного диалога и ценит "любую инициативу, которая использует дипломатические средства для разрешения вооруженных конфликтов, которые уже привели к огромным человеческим, экономическим и геополитическим потерям". Не желая вмешиваться во внутренние дела суверенных стран, депутат отметила, что "мир не может быть пустым лозунгом", а скорее "конкретной конструкцией, которая ставит во главу угла жизнь и уважение между странами".
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40
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россия, общество , киев, буэнос-айрес, рф, владимир путин
РОССИЯ, Экономика, Общество , Киев, БУЭНОС-АЙРЕС, РФ, Владимир Путин
04:48 11.05.2025
 
Аргентинский депутат оценила предложение Путина о переговорах с Киевом

Аргентинский депутат Пагано назвала предложение Путина о переговорах с Киевом важным шагом

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БУЭНОС-АЙРЕС, 11 мая - ПРАЙМ. Предложение президента РФ Владимира Путина о переговорах с Киевом - это значимый политический шаг, заявила РИА Новости аргентинский депутат, глава парламентской группы дружбы с Россией Марсела Пагано.
"Что касается заявления президента Владимира Путина, предложившего возобновить прямые переговоры с Киевом без предварительных условий, то я считаю это весьма значимым политическим шагом, который следует проанализировать ответственно", - сказала она.
Пагано отметила, что является защитницей суверенного диалога и ценит "любую инициативу, которая использует дипломатические средства для разрешения вооруженных конфликтов, которые уже привели к огромным человеческим, экономическим и геополитическим потерям".
Не желая вмешиваться во внутренние дела суверенных стран, депутат отметила, что "мир не может быть пустым лозунгом", а скорее "конкретной конструкцией, которая ставит во главу угла жизнь и уважение между странами".
 
ЭкономикаРОССИЯОбществоКиевБУЭНОС-АЙРЕСРФВладимир Путин
 
 
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