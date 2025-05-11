https://1prime.ru/20250511/dmitriev-857466787.html

Глава РФПИ отреагировал на спекуляции вокруг Макрона и Мерца

Глава РФПИ отреагировал на спекуляции вокруг Макрона и Мерца - 11.05.2025, ПРАЙМ

Глава РФПИ отреагировал на спекуляции вокруг Макрона и Мерца

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев прокомментировал обсуждения пользователей соцсети X вокруг... | 11.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-11T20:12+0300

2025-05-11T20:12+0300

2025-05-11T20:13+0300

происшествия

кирилл дмитриев

эммануэль макрон

фридрих мерц

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МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев прокомментировал обсуждения пользователей соцсети X вокруг президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца, которые пытались что-то спрятать от репортеров во время поездки в Киев. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс опубликовало видео из купе поезда, где находились Мерц, Макрон, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск, направлявшиеся в субботу в Киев для участия во встрече так называемой "коалиции желающих". На видео запечатлено, что на столе перед Макроном лежал белый предмет, напоминающий сверток или комок бумаги, а перед Мерцем - что-то напоминающее ложку или палочку. При виде камер лидеры попытались спрятать эти предметы. Пользователи социальной сети X предположили, что это могли быть кокаин и ложка для его употребления. "Этот видеоматериал настоящий или был сделан с помощью ИИ? Если он настоящий, то мы видим сахар или что-то совершенно другое? Если что-то другое, то это объясняет многое из последних идей и предложений", - написал Дмитриев в соцсети X.

https://1prime.ru/20250511/makron-857466636.html

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кирилл дмитриев, эммануэль макрон, фридрих мерц