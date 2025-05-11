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Глава РФПИ отреагировал на спекуляции вокруг Макрона и Мерца - 11.05.2025, ПРАЙМ
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Глава РФПИ отреагировал на спекуляции вокруг Макрона и Мерца
Глава РФПИ отреагировал на спекуляции вокруг Макрона и Мерца - 11.05.2025, ПРАЙМ
Глава РФПИ отреагировал на спекуляции вокруг Макрона и Мерца
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев прокомментировал обсуждения пользователей соцсети X вокруг... | 11.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-11T20:12+0300
2025-05-11T20:13+0300
происшествия
кирилл дмитриев
эммануэль макрон
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МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев прокомментировал обсуждения пользователей соцсети X вокруг президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца, которые пытались что-то спрятать от репортеров во время поездки в Киев. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс опубликовало видео из купе поезда, где находились Мерц, Макрон, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск, направлявшиеся в субботу в Киев для участия во встрече так называемой "коалиции желающих". На видео запечатлено, что на столе перед Макроном лежал белый предмет, напоминающий сверток или комок бумаги, а перед Мерцем - что-то напоминающее ложку или палочку. При виде камер лидеры попытались спрятать эти предметы. Пользователи социальной сети X предположили, что это могли быть кокаин и ложка для его употребления. "Этот видеоматериал настоящий или был сделан с помощью ИИ? Если он настоящий, то мы видим сахар или что-то совершенно другое? Если что-то другое, то это объясняет многое из последних идей и предложений", - написал Дмитриев в соцсети X.
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кирилл дмитриев, эммануэль макрон, фридрих мерц
Происшествия, Кирилл Дмитриев, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц
20:12 11.05.2025 (обновлено: 20:13 11.05.2025)
 
Глава РФПИ отреагировал на спекуляции вокруг Макрона и Мерца

Глава РФПИ Дмитриев прокомментировал спекуляции вокруг Макрона и Мерца

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанк#Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
#Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - ПРАЙМ, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев прокомментировал обсуждения пользователей соцсети X вокруг президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца, которые пытались что-то спрятать от репортеров во время поездки в Киев.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс опубликовало видео из купе поезда, где находились Мерц, Макрон, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск, направлявшиеся в субботу в Киев для участия во встрече так называемой "коалиции желающих". На видео запечатлено, что на столе перед Макроном лежал белый предмет, напоминающий сверток или комок бумаги, а перед Мерцем - что-то напоминающее ложку или палочку. При виде камер лидеры попытались спрятать эти предметы. Пользователи социальной сети X предположили, что это могли быть кокаин и ложка для его употребления.
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"Этот видеоматериал настоящий или был сделан с помощью ИИ? Если он настоящий, то мы видим сахар или что-то совершенно другое? Если что-то другое, то это объясняет многое из последних идей и предложений", - написал Дмитриев в соцсети X.
 
ПроисшествияКирилл ДмитриевЭммануэль МакронФридрих Мерц
 
 
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