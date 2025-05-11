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Дума рассмотрит законопроект об аресте имущества покинувших РФ граждан

Дума рассмотрит законопроект об аресте имущества покинувших РФ граждан - 11.05.2025, ПРАЙМ

Дума рассмотрит законопроект об аресте имущества покинувших РФ граждан

Госдума на следующей неделе начнет рассмотрение законопроекта об усилении административной ответственности в отношении тех, кто находится за границей и... | 11.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-11T14:39+0300

2025-05-11T14:39+0300

2025-05-11T14:39+0300

россия

москва

вячеслав володин

госдума

законопроект

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МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Госдума на следующей неделе начнет рассмотрение законопроекта об усилении административной ответственности в отношении тех, кто находится за границей и совершает правонарушения против интересов РФ, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. В октябре прошлого года госсовет Татарстана и депутат ГД Айрат Фаррахов внесли в Госдуму законопроект об аресте имущества уехавших из РФ граждан, совершивших правонарушение, правительство России поддержало законопроект при условии его доработки с учетом замечаний. Законопроектом также предлагается распространить правило о привлечении к административной ответственности лица, совершившего административное правонарушение за пределами Российской Федерации, на все случаи совершения за рубежом административных правонарушений, направленных против интересов Российской Федерации. "На следующей неделе приступим к рассмотрению законопроекта, предусматривающего усиление административной ответственности в отношении тех, кто находится за границей. За совершение ими за пределами России правонарушений, направленных против её интересов, предлагается привлекать к ответственности по всем видам административных статей", - написал он в своем Telegram-канале. В числе таких таких правонарушений - пропаганда или публичная демонстрация нацистской атрибутики или символики; дискредитация Вооружённых сил Российской Федерации; злоупотребление свободой слова и распространение фейков; несоблюдение обязанностей владельца социальной сети. "Чтобы они не могли уклониться от исполнения решения суда, будет предусмотрен арест их имущества", - добавил председатель ГД. По словам Володина, граждане, находящиеся за пределами России, те, кто совершает любые действия, направленные против страны, её суверенитета и безопасности, должны за них отвечать по законам РФ.

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россия, москва, вячеслав володин, госдума, законопроект