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Экс-глава МИД Боливии призвал к участию Украины в переговорах с Россией

Экс-глава МИД Боливии призвал к участию Украины в переговорах с Россией - 11.05.2025, ПРАЙМ

Экс-глава МИД Боливии призвал к участию Украины в переговорах с Россией

Международное сообщество должно сыграть активную роль в том, чтобы Украина приняла участие в прямых переговорах с Россией, заявил РИА Новости экс-глава МИД... | 11.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-11T04:12+0300

2025-05-11T04:12+0300

2025-05-11T04:12+0300

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МОНТЕВИДЕО, 11 мая - ПРАЙМ. Международное сообщество должно сыграть активную роль в том, чтобы Украина приняла участие в прямых переговорах с Россией, заявил РИА Новости экс-глава МИД Боливии Фернандо Уанакуни. Президент РФ Владимир Путин заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Путин также предложил Киеву, несмотря ни на что, возобновить 15 мая в Стамбуле прямые переговоры - без всяких предварительных условий. "Это четкий сигнал международному сообществу о том, что Россия стремится к миру... Международное сообщество должно сыграть активную роль в том, чтобы Украина участвовала в этой встрече", - сказал Уанакуни, занимавший пост министра иностранных дел Боливии с 2017 по 2018 год. По его мнению, страны Глобального Юга и остальное мировое сообщество должны поддержать российскую инициативу конкретными заявлениями и действиями. "Мы не можем упустить эту историческую возможность. Человечество не может называть себя цивилизованным, если оно игнорирует предложение о мире", - сказал Уанакуни. По мнению бывшего министра, Путин в очередной раз продемонстрировал, что продвигаемая Западом идея о том, что Россия стремится к войне, является ложной. "Западный медийный аппарат дезинформации развернул целую систему сообщений, направленных против России. Было стремление изобразить Россию как агрессора. Сегодня мир видит, что заявления Путина являются четкими сигналами о том, что Россия хочет мира... Нет времени думать. Это очень критический момент... Зеленский несет ответственность за сохранение жизни украинского народа. Будем надеяться, что здравый смысл возобладает", — подчеркнул эксперт.

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россия, мировая экономика, украина, боливия, стамбул, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, мид