Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экс-глава МИД Боливии призвал к участию Украины в переговорах с Россией - 11.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250511/eks-glava-857457439.html
Экс-глава МИД Боливии призвал к участию Украины в переговорах с Россией
Экс-глава МИД Боливии призвал к участию Украины в переговорах с Россией - 11.05.2025, ПРАЙМ
Экс-глава МИД Боливии призвал к участию Украины в переговорах с Россией
Международное сообщество должно сыграть активную роль в том, чтобы Украина приняла участие в прямых переговорах с Россией, заявил РИА Новости экс-глава МИД... | 11.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-11T04:12+0300
2025-05-11T04:12+0300
россия
экономика
мировая экономика
украина
боливия
стамбул
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
мид
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857457439.jpg?1746925944
МОНТЕВИДЕО, 11 мая - ПРАЙМ. Международное сообщество должно сыграть активную роль в том, чтобы Украина приняла участие в прямых переговорах с Россией, заявил РИА Новости экс-глава МИД Боливии Фернандо Уанакуни. Президент РФ Владимир Путин заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Путин также предложил Киеву, несмотря ни на что, возобновить 15 мая в Стамбуле прямые переговоры - без всяких предварительных условий. "Это четкий сигнал международному сообществу о том, что Россия стремится к миру... Международное сообщество должно сыграть активную роль в том, чтобы Украина участвовала в этой встрече", - сказал Уанакуни, занимавший пост министра иностранных дел Боливии с 2017 по 2018 год. По его мнению, страны Глобального Юга и остальное мировое сообщество должны поддержать российскую инициативу конкретными заявлениями и действиями. "Мы не можем упустить эту историческую возможность. Человечество не может называть себя цивилизованным, если оно игнорирует предложение о мире", - сказал Уанакуни. По мнению бывшего министра, Путин в очередной раз продемонстрировал, что продвигаемая Западом идея о том, что Россия стремится к войне, является ложной. "Западный медийный аппарат дезинформации развернул целую систему сообщений, направленных против России. Было стремление изобразить Россию как агрессора. Сегодня мир видит, что заявления Путина являются четкими сигналами о том, что Россия хочет мира... Нет времени думать. Это очень критический момент... Зеленский несет ответственность за сохранение жизни украинского народа. Будем надеяться, что здравый смысл возобладает", — подчеркнул эксперт.
украина
боливия
стамбул
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, украина, боливия, стамбул, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, мид
РОССИЯ, Экономика, Мировая экономика, УКРАИНА, БОЛИВИЯ, Стамбул, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, МИД
04:12 11.05.2025
 
Экс-глава МИД Боливии призвал к участию Украины в переговорах с Россией

Экс-глава МИД Боливии Уанакуни: Украина должна участвовать в переговорах с Россией

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОНТЕВИДЕО, 11 мая - ПРАЙМ. Международное сообщество должно сыграть активную роль в том, чтобы Украина приняла участие в прямых переговорах с Россией, заявил РИА Новости экс-глава МИД Боливии Фернандо Уанакуни.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Путин также предложил Киеву, несмотря ни на что, возобновить 15 мая в Стамбуле прямые переговоры - без всяких предварительных условий.
"Это четкий сигнал международному сообществу о том, что Россия стремится к миру... Международное сообщество должно сыграть активную роль в том, чтобы Украина участвовала в этой встрече", - сказал Уанакуни, занимавший пост министра иностранных дел Боливии с 2017 по 2018 год.
По его мнению, страны Глобального Юга и остальное мировое сообщество должны поддержать российскую инициативу конкретными заявлениями и действиями.
"Мы не можем упустить эту историческую возможность. Человечество не может называть себя цивилизованным, если оно игнорирует предложение о мире", - сказал Уанакуни.
По мнению бывшего министра, Путин в очередной раз продемонстрировал, что продвигаемая Западом идея о том, что Россия стремится к войне, является ложной.
"Западный медийный аппарат дезинформации развернул целую систему сообщений, направленных против России. Было стремление изобразить Россию как агрессора. Сегодня мир видит, что заявления Путина являются четкими сигналами о том, что Россия хочет мира... Нет времени думать. Это очень критический момент... Зеленский несет ответственность за сохранение жизни украинского народа. Будем надеяться, что здравый смысл возобладает", — подчеркнул эксперт.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаУКРАИНАБОЛИВИЯСтамбулВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала