https://1prime.ru/20250511/eks-glava-857457439.html
Экс-глава МИД Боливии призвал к участию Украины в переговорах с Россией
Экс-глава МИД Боливии призвал к участию Украины в переговорах с Россией - 11.05.2025, ПРАЙМ
Экс-глава МИД Боливии призвал к участию Украины в переговорах с Россией
Международное сообщество должно сыграть активную роль в том, чтобы Украина приняла участие в прямых переговорах с Россией, заявил РИА Новости экс-глава МИД... | 11.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-11T04:12+0300
2025-05-11T04:12+0300
2025-05-11T04:12+0300
россия
экономика
мировая экономика
украина
боливия
стамбул
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
мид
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857457439.jpg?1746925944
МОНТЕВИДЕО, 11 мая - ПРАЙМ. Международное сообщество должно сыграть активную роль в том, чтобы Украина приняла участие в прямых переговорах с Россией, заявил РИА Новости экс-глава МИД Боливии Фернандо Уанакуни.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Путин также предложил Киеву, несмотря ни на что, возобновить 15 мая в Стамбуле прямые переговоры - без всяких предварительных условий.
"Это четкий сигнал международному сообществу о том, что Россия стремится к миру... Международное сообщество должно сыграть активную роль в том, чтобы Украина участвовала в этой встрече", - сказал Уанакуни, занимавший пост министра иностранных дел Боливии с 2017 по 2018 год.
По его мнению, страны Глобального Юга и остальное мировое сообщество должны поддержать российскую инициативу конкретными заявлениями и действиями.
"Мы не можем упустить эту историческую возможность. Человечество не может называть себя цивилизованным, если оно игнорирует предложение о мире", - сказал Уанакуни.
По мнению бывшего министра, Путин в очередной раз продемонстрировал, что продвигаемая Западом идея о том, что Россия стремится к войне, является ложной.
"Западный медийный аппарат дезинформации развернул целую систему сообщений, направленных против России. Было стремление изобразить Россию как агрессора. Сегодня мир видит, что заявления Путина являются четкими сигналами о том, что Россия хочет мира... Нет времени думать. Это очень критический момент... Зеленский несет ответственность за сохранение жизни украинского народа. Будем надеяться, что здравый смысл возобладает", — подчеркнул эксперт.
украина
боливия
стамбул
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, украина, боливия, стамбул, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, мид
РОССИЯ, Экономика, Мировая экономика, УКРАИНА, БОЛИВИЯ, Стамбул, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, МИД
Экс-глава МИД Боливии призвал к участию Украины в переговорах с Россией
Экс-глава МИД Боливии Уанакуни: Украина должна участвовать в переговорах с Россией
МОНТЕВИДЕО, 11 мая - ПРАЙМ. Международное сообщество должно сыграть активную роль в том, чтобы Украина приняла участие в прямых переговорах с Россией, заявил РИА Новости экс-глава МИД Боливии Фернандо Уанакуни.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Путин также предложил Киеву, несмотря ни на что, возобновить 15 мая в Стамбуле прямые переговоры - без всяких предварительных условий.
"Это четкий сигнал международному сообществу о том, что Россия стремится к миру... Международное сообщество должно сыграть активную роль в том, чтобы Украина участвовала в этой встрече", - сказал Уанакуни, занимавший пост министра иностранных дел Боливии с 2017 по 2018 год.
По его мнению, страны Глобального Юга и остальное мировое сообщество должны поддержать российскую инициативу конкретными заявлениями и действиями.
"Мы не можем упустить эту историческую возможность. Человечество не может называть себя цивилизованным, если оно игнорирует предложение о мире", - сказал Уанакуни.
По мнению бывшего министра, Путин в очередной раз продемонстрировал, что продвигаемая Западом идея о том, что Россия стремится к войне, является ложной.
"Западный медийный аппарат дезинформации развернул целую систему сообщений, направленных против России. Было стремление изобразить Россию как агрессора. Сегодня мир видит, что заявления Путина являются четкими сигналами о том, что Россия хочет мира... Нет времени думать. Это очень критический момент... Зеленский несет ответственность за сохранение жизни украинского народа. Будем надеяться, что здравый смысл возобладает", — подчеркнул эксперт.