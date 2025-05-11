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Армия Израиля призвала к эвакуации населения из трех портов в Йемене - 11.05.2025, ПРАЙМ
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Армия Израиля призвала к эвакуации населения из трех портов в Йемене
Армия Израиля призвала к эвакуации населения из трех портов в Йемене - 11.05.2025, ПРАЙМ
Армия Израиля призвала к эвакуации населения из трех портов в Йемене
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) распространила заявление на арабском языке с призывом к эвакуации людей из трех портов в Йемене, контролируемых движением "Ансар... | 11.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-11T21:36+0300
2025-05-11T21:36+0300
израиль
армия
йемен
порты
эвакуация
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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 мая - ПРАЙМ. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) распространила заявление на арабском языке с призывом к эвакуации людей из трех портов в Йемене, контролируемых движением "Ансар Алла" (хуситы), подобные предупреждения обычно делаются перед бомбардировкой того или иного объекта. В заявлении ЦАХАЛ упоминаются порты Ходейда, ас-Салиф и Рас Иса. "В связи с тем, что террористический режим хуситов использует морские порты для своей террористической деятельности, мы настоятельно призываем всех находящихся в этих портах лиц эвакуироваться и держаться от них подальше ради вашей безопасности до дальнейшего уведомления", - заявил в свем Telegram-канале арабоязычный представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри.
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израиль, армия, йемен, порты, эвакуация
ИЗРАИЛЬ, армия, ЙЕМЕН, порты, эвакуация
21:36 11.05.2025
 
Армия Израиля призвала к эвакуации населения из трех портов в Йемене

Израиль призвал к эвакуации людей из 3 портов в Йемене перед возможной атакой

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкИзраильский флаг у посольства страны в Москве
Израильский флаг у посольства страны в Москве - ПРАЙМ, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 мая - ПРАЙМ. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) распространила заявление на арабском языке с призывом к эвакуации людей из трех портов в Йемене, контролируемых движением "Ансар Алла" (хуситы), подобные предупреждения обычно делаются перед бомбардировкой того или иного объекта.
В заявлении ЦАХАЛ упоминаются порты Ходейда, ас-Салиф и Рас Иса.
"В связи с тем, что террористический режим хуситов использует морские порты для своей террористической деятельности, мы настоятельно призываем всех находящихся в этих портах лиц эвакуироваться и держаться от них подальше ради вашей безопасности до дальнейшего уведомления", - заявил в свем Telegram-канале арабоязычный представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри.
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ИЗРАИЛЬармияЙЕМЕНпортыэвакуация
 
 
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