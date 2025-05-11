https://1prime.ru/20250511/film-857461903.html
Фильм о Путине стал самым рейтинговым документальным фильмом за пять лет
Фильм о Путине стал самым рейтинговым документальным фильмом за пять лет - 11.05.2025, ПРАЙМ
Фильм о Путине стал самым рейтинговым документальным фильмом за пять лет
Фильм о президенте России Владимире Путине "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" стал самым рейтинговым документальной картиной за последние пять лет, сообщил один из | 11.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-11T14:22+0300
2025-05-11T14:22+0300
2025-05-11T14:22+0300
россия
владимир путин
фильм
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857048274_0:0:3079:1732_1920x0_80_0_0_620c2ad4dfc4010544d3bca6630f89c2.jpg
МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Фильм о президенте России Владимире Путине "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" стал самым рейтинговым документальной картиной за последние пять лет, сообщил один из авторов проекта, журналист "России 1" Павел Зарубин. В прямом эфире телеканалов "Россия 1" и "Россия 24" фильм смотрели более 16 миллионов человек. Кроме того, около 500 тысяч просмотров собрала лента на медиаплатформе "Смотрим". Еще 40 миллионов раз ролики с фрагментами фильма и его полную версию зрители посмотрели в соцсетях, соответствующие данные приводит портал "Смотрим".
https://1prime.ru/20250504/film-857255490.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857048274_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_65c5a145d119113f6d45bec6090fd233.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, фильм
РОССИЯ, Владимир Путин, фильм
Фильм о Путине стал самым рейтинговым документальным фильмом за пять лет
"Россия. Кремль. Путин. 25 лет" стал самым рейтинговым документальным фильмом за пять лет
МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Фильм о президенте России Владимире Путине "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" стал самым рейтинговым документальной картиной за последние пять лет, сообщил один из авторов проекта, журналист "России 1" Павел Зарубин.
В прямом эфире телеканалов "Россия 1" и "Россия 24" фильм смотрели более 16 миллионов человек. Кроме того, около 500 тысяч просмотров собрала лента на медиаплатформе "Смотрим". Еще 40 миллионов раз ролики с фрагментами фильма и его полную версию зрители посмотрели в соцсетях, соответствующие данные приводит портал "Смотрим".
Новый документальный фильм о Путине вышел в эфир телеканала "Россия 1"