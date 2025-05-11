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Фильм о Путине стал самым рейтинговым документальным фильмом за пять лет - 11.05.2025, ПРАЙМ
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Фильм о Путине стал самым рейтинговым документальным фильмом за пять лет
Фильм о Путине стал самым рейтинговым документальным фильмом за пять лет - 11.05.2025, ПРАЙМ
Фильм о Путине стал самым рейтинговым документальным фильмом за пять лет
Фильм о президенте России Владимире Путине "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" стал самым рейтинговым документальной картиной за последние пять лет, сообщил один из | 11.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-11T14:22+0300
2025-05-11T14:22+0300
россия
владимир путин
фильм
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МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Фильм о президенте России Владимире Путине "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" стал самым рейтинговым документальной картиной за последние пять лет, сообщил один из авторов проекта, журналист "России 1" Павел Зарубин. В прямом эфире телеканалов "Россия 1" и "Россия 24" фильм смотрели более 16 миллионов человек. Кроме того, около 500 тысяч просмотров собрала лента на медиаплатформе "Смотрим". Еще 40 миллионов раз ролики с фрагментами фильма и его полную версию зрители посмотрели в соцсетях, соответствующие данные приводит портал "Смотрим".
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россия, владимир путин, фильм
РОССИЯ, Владимир Путин, фильм
14:22 11.05.2025
 
Фильм о Путине стал самым рейтинговым документальным фильмом за пять лет

"Россия. Кремль. Путин. 25 лет" стал самым рейтинговым документальным фильмом за пять лет

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам
Президент Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам
© POOL
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МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Фильм о президенте России Владимире Путине "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" стал самым рейтинговым документальной картиной за последние пять лет, сообщил один из авторов проекта, журналист "России 1" Павел Зарубин.
В прямом эфире телеканалов "Россия 1" и "Россия 24" фильм смотрели более 16 миллионов человек. Кроме того, около 500 тысяч просмотров собрала лента на медиаплатформе "Смотрим". Еще 40 миллионов раз ролики с фрагментами фильма и его полную версию зрители посмотрели в соцсетях, соответствующие данные приводит портал "Смотрим".
Встреча президента РФ Владимира Путина и эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани - ПРАЙМ, 1920, 04.05.2025
Новый документальный фильм о Путине вышел в эфир телеканала "Россия 1"
4 мая, 12:15
 
РОССИЯВладимир Путинфильм
 
 
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