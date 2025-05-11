https://1prime.ru/20250511/gagloi-857455853.html
Гаглоев поблагодарил Путина за возможность восстановить памятники ВОВ
Гаглоев поблагодарил Путина за возможность восстановить памятники ВОВ - 11.05.2025, ПРАЙМ
Гаглоев поблагодарил Путина за возможность восстановить памятники ВОВ
Президент Южной Осетии Алан Гаглоев на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным поблагодарил того за возможность восстановить памятники воинам Великой... | 11.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-11T00:23+0300
2025-05-11T00:23+0300
2025-05-11T00:23+0300
экономика
россия
общество
москва
южная осетия
алан гаглоев
владимир путин
фонд президентских грантов
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857455853.jpg?1746912214
МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным поблагодарил того за возможность восстановить памятники воинам Великой Отечественной в республике с помощью Фонда президентских грантов.
"Хочу поблагодарить вас за ваше решение. По вашему поручению через Фонд президентских грантов мы получили возможность и в школах, и в селах восстановить памятники воинам Великой Отечественной войны. Для нас это ценно, очень важно. Занимаются практически все поколения, начиная с первоклассников и до пожилых людей", - сказал Гаглоев на встрече в Кремле.
Он подчеркнул, что в республике бережно хранят историю и будут это прививать подрастающему поколению.
москва
южная осетия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , москва, южная осетия, алан гаглоев, владимир путин, фонд президентских грантов
Экономика, РОССИЯ, Общество , МОСКВА, ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ, Алан Гаглоев, Владимир Путин, Фонд президентских грантов
Гаглоев поблагодарил Путина за возможность восстановить памятники ВОВ
Президент Южной Осетии Гаглоев поблагодарил Путина за возможность восстановить памятники
МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным поблагодарил того за возможность восстановить памятники воинам Великой Отечественной в республике с помощью Фонда президентских грантов.
"Хочу поблагодарить вас за ваше решение. По вашему поручению через Фонд президентских грантов мы получили возможность и в школах, и в селах восстановить памятники воинам Великой Отечественной войны. Для нас это ценно, очень важно. Занимаются практически все поколения, начиная с первоклассников и до пожилых людей", - сказал Гаглоев на встрече в Кремле.
Он подчеркнул, что в республике бережно хранят историю и будут это прививать подрастающему поколению.