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Гаглоев поблагодарил Путина за возможность восстановить памятники ВОВ

Гаглоев поблагодарил Путина за возможность восстановить памятники ВОВ - 11.05.2025, ПРАЙМ

Гаглоев поблагодарил Путина за возможность восстановить памятники ВОВ

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным поблагодарил того за возможность восстановить памятники воинам Великой... | 11.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-11T00:23+0300

2025-05-11T00:23+0300

2025-05-11T00:23+0300

экономика

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южная осетия

алан гаглоев

владимир путин

фонд президентских грантов

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МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным поблагодарил того за возможность восстановить памятники воинам Великой Отечественной в республике с помощью Фонда президентских грантов. "Хочу поблагодарить вас за ваше решение. По вашему поручению через Фонд президентских грантов мы получили возможность и в школах, и в селах восстановить памятники воинам Великой Отечественной войны. Для нас это ценно, очень важно. Занимаются практически все поколения, начиная с первоклассников и до пожилых людей", - сказал Гаглоев на встрече в Кремле. Он подчеркнул, что в республике бережно хранят историю и будут это прививать подрастающему поколению.

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