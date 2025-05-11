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В ГД предложили ввести налоговый вычет за обучение детей в спортшколах - 11.05.2025, ПРАЙМ
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В ГД предложили ввести налоговый вычет за обучение детей в спортшколах
В ГД предложили ввести налоговый вычет за обучение детей в спортшколах - 11.05.2025, ПРАЙМ
В ГД предложили ввести налоговый вычет за обучение детей в спортшколах
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили на заключение в правительство России законопроект, которым предлагается ввести налоговый | 11.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-11T01:20+0300
2025-05-11T01:20+0300
общество
бизнес
экономика
сергей миронов
михаил мишустин
владимир путин
госдума
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МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили на заключение в правительство России законопроект, которым предлагается ввести налоговый вычет в размере 60 тысяч рублей россиянам, чьи дети учатся в спортивных школах, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Соавтором инициативы стали лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов и глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова. "Настоящим законопроектом предлагается ввести налоговый вычет в размере 60 000 рублей за налоговый период для родителей (законных представителей), чьи дети проходят обучение по программам спортивной подготовки", - говорится в пояснительной записке к проекту. В документах уточняется, что речь идет о детско-юношеских спортивных школах (ДЮСШ), детско-юношеских спортивных школах олимпийского резерва (ДЮСШОР) и комплексных специализированных детско-юношеских спортивных школах олимпийского резерва (КС ДЮСШОР). В беседе с РИА Новости Миронов, комментируя инициативу, привел данные ВЦИОМ, по его словам, в настоящее время только 45% семей могут позволить себе оплачивать регулярные тренировки детей. "У многих россиян нет денег на покупку спортивной экипировки, инвентаря, на участие в спортивных мероприятиях. За все это они должны платить из своего кармана даже в государственных спортивных учреждениях, а поскольку в последние годы цены выросли в несколько раз, это вынуждает родителей отказаться от спортивного развития своих детей", – сказал политик. Миронов также отметил, что поскольку реализация инициативы потребует дополнительных расходов из бюджета, депутаты думской фракции СРЗП обратились к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением поддержать данное предложение. "Президент (России Владимир Путин - ред.) неоднократно подчеркивал важность развития детско-юношеского спорта и снижения финансовой нагрузки на семьи. Мы взяли этот курс за основу. Наш законопроект - это конкретный шаг, который поможет родителям частично компенсировать расходы на спорт", - сказала Лантратова РИА Новости. Она считает, что такой вычет покроет не только оплату обучения, но и покупку экипировки, участие в соревнованиях. Депутат Госдумы подчеркнула, что чем больше детей будут заниматься спортом, тем крепче будет их здоровье, выше качество жизни, а в перспективе Россия получит новых чемпионов и сильное поколение, готовое к любым вызовам. "Наша задача - сделать спорт доступным для каждого ребенка, независимо от достатка семьи. Потому что каждый ребенок, который мечтает стать футболистом, гимнастом или пловцом, должен иметь такую возможность. Это наш долг перед будущим страны", - заключила Лантратова.
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4.7
96
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
40
общество , бизнес, сергей миронов, михаил мишустин, владимир путин, госдума
Общество , Бизнес, Экономика, Сергей Миронов, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Госдума
01:20 11.05.2025
 
В ГД предложили ввести налоговый вычет за обучение детей в спортшколах

СР предложила ввести налоговый вычет за обучение детей в спортивных школах

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МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили на заключение в правительство России законопроект, которым предлагается ввести налоговый вычет в размере 60 тысяч рублей россиянам, чьи дети учатся в спортивных школах, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Соавтором инициативы стали лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов и глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова.
"Настоящим законопроектом предлагается ввести налоговый вычет в размере 60 000 рублей за налоговый период для родителей (законных представителей), чьи дети проходят обучение по программам спортивной подготовки", - говорится в пояснительной записке к проекту.
В документах уточняется, что речь идет о детско-юношеских спортивных школах (ДЮСШ), детско-юношеских спортивных школах олимпийского резерва (ДЮСШОР) и комплексных специализированных детско-юношеских спортивных школах олимпийского резерва (КС ДЮСШОР).
В беседе с РИА Новости Миронов, комментируя инициативу, привел данные ВЦИОМ, по его словам, в настоящее время только 45% семей могут позволить себе оплачивать регулярные тренировки детей.
"У многих россиян нет денег на покупку спортивной экипировки, инвентаря, на участие в спортивных мероприятиях. За все это они должны платить из своего кармана даже в государственных спортивных учреждениях, а поскольку в последние годы цены выросли в несколько раз, это вынуждает родителей отказаться от спортивного развития своих детей", – сказал политик.
Миронов также отметил, что поскольку реализация инициативы потребует дополнительных расходов из бюджета, депутаты думской фракции СРЗП обратились к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением поддержать данное предложение.
"Президент (России Владимир Путин - ред.) неоднократно подчеркивал важность развития детско-юношеского спорта и снижения финансовой нагрузки на семьи. Мы взяли этот курс за основу. Наш законопроект - это конкретный шаг, который поможет родителям частично компенсировать расходы на спорт", - сказала Лантратова РИА Новости.
Она считает, что такой вычет покроет не только оплату обучения, но и покупку экипировки, участие в соревнованиях. Депутат Госдумы подчеркнула, что чем больше детей будут заниматься спортом, тем крепче будет их здоровье, выше качество жизни, а в перспективе Россия получит новых чемпионов и сильное поколение, готовое к любым вызовам.
"Наша задача - сделать спорт доступным для каждого ребенка, независимо от достатка семьи. Потому что каждый ребенок, который мечтает стать футболистом, гимнастом или пловцом, должен иметь такую возможность. Это наш долг перед будущим страны", - заключила Лантратова.
 
ЭкономикаОбществоБизнесСергей МироновМихаил МишустинВладимир ПутинГосдума
 
 
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