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Умер экс-глава Банка России Виктор Геращенко
Умер экс-глава Банка России Виктор Геращенко - 11.05.2025, ПРАЙМ
Умер экс-глава Банка России Виктор Геращенко
Советский и российский экономист, экс-глава Центробанка, финансист Виктор Геращенко скончался на 88-м году жизни, сообщила депутат Госдумы Оксана Дмитриева. | 11.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-11T20:48+0300
2025-05-11T20:48+0300
2025-05-11T20:49+0300
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МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Советский и российский экономист, экс-глава Центробанка, финансист Виктор Геращенко скончался на 88-м году жизни, сообщила депутат Госдумы Оксана Дмитриева. "Скончался Виктор Владимирович Геращенко. Великий финансист, лучший из тех, кого я встречала и была знакома. Он никогда не верил и не следовал тем догмам и мифам, которые нам навязывали в 90-е годы", - написала она в своем Telegram-канале. Дмитриева отметила, что у Геращенко был талант, интуиция и опыт, которые позволяли ему принимать самостоятельные и правильные решения.
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виктор геращенко, банк россии
Происшествия, Виктор Геращенко, Банк России
Умер экс-глава Банка России Виктор Геращенко
Депутат ГД: экс-глава Банка России Виктор Геращенко скончался на 88-м году жизни
МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Советский и российский экономист, экс-глава Центробанка, финансист Виктор Геращенко скончался на 88-м году жизни, сообщила депутат Госдумы Оксана Дмитриева.
"Скончался Виктор Владимирович Геращенко. Великий финансист, лучший из тех, кого я встречала и была знакома. Он никогда не верил и не следовал тем догмам и мифам, которые нам навязывали в 90-е годы", - написала она в своем Telegram-канале.
Дмитриева отметила, что у Геращенко был талант, интуиция и опыт, которые позволяли ему принимать самостоятельные и правильные решения.
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