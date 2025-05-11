https://1prime.ru/20250511/geraschenko-857467556.html

Умер экс-глава Банка России Виктор Геращенко

Умер экс-глава Банка России Виктор Геращенко - 11.05.2025, ПРАЙМ

Умер экс-глава Банка России Виктор Геращенко

Советский и российский экономист, экс-глава Центробанка, финансист Виктор Геращенко скончался на 88-м году жизни, сообщила депутат Госдумы Оксана Дмитриева. | 11.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-11T20:48+0300

2025-05-11T20:48+0300

2025-05-11T20:49+0300

происшествия

виктор геращенко

банк россии

https://cdnn.1prime.ru/img/76438/26/764382646_0:100:1400:888_1920x0_80_0_0_944a7b043a9e7245396c15f8acd7dd11.jpg

МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Советский и российский экономист, экс-глава Центробанка, финансист Виктор Геращенко скончался на 88-м году жизни, сообщила депутат Госдумы Оксана Дмитриева. "Скончался Виктор Владимирович Геращенко. Великий финансист, лучший из тех, кого я встречала и была знакома. Он никогда не верил и не следовал тем догмам и мифам, которые нам навязывали в 90-е годы", - написала она в своем Telegram-канале. Дмитриева отметила, что у Геращенко был талант, интуиция и опыт, которые позволяли ему принимать самостоятельные и правильные решения.

https://1prime.ru/20250507/tsb-857373672.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

виктор геращенко, банк россии