https://1prime.ru/20250511/giperzvuk-857465565.html

"Достигнут прогресс". В США добились успеха в области гиперзвукового оружия

"Достигнут прогресс". В США добились успеха в области гиперзвукового оружия - 11.05.2025, ПРАЙМ

"Достигнут прогресс". В США добились успеха в области гиперзвукового оружия

Американская военно-промышленная корпорация Northrop Grumman сообщила об удачном испытании инерциальной навигационной системы для гиперзвуковых ракет. Об этом... | 11.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-11T18:35+0300

2025-05-11T18:35+0300

2025-05-11T18:40+0300

вооружения

сша

гиперзвуковое оружие

испытания

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МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Американская военно-промышленная корпорация Northrop Grumman сообщила об удачном испытании инерциальной навигационной системы для гиперзвуковых ракет. Об этом рассказывается в публикации издания Defense News.Как сообщается, в США впервые прошли испытания разработки на гиперзвуковом планере Talon-A, способном маневрировать на скорости выше пяти Махов без использования GPS.В статье приводятся слова техдиректор отдела перспективных разработок Northrop Grumman Джонатана Грина, заявившего, что инерциальная система навигации в ходе испытания показала высокую эффективность и стабильность в экстремальных условиях. По его словам, в результате тестирования был достигнут существенный прогресс в разработке передовых образцов гиперзвукового оружия.Также отмечается, что Минобороны США подтвердило успех Northrop Grumman и отметило, что в ходе недавних испытаний многоразовый гиперзвуковой аппарат впервые был успешно протестирован в Соединенных Штатах с 1968 года.

https://1prime.ru/20250321/f-47-856002443.html

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сша, гиперзвуковое оружие, испытания