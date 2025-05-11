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"Достигнут прогресс". В США добились успеха в области гиперзвукового оружия - 11.05.2025, ПРАЙМ
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"Достигнут прогресс". В США добились успеха в области гиперзвукового оружия
"Достигнут прогресс". В США добились успеха в области гиперзвукового оружия - 11.05.2025, ПРАЙМ
"Достигнут прогресс". В США добились успеха в области гиперзвукового оружия
Американская военно-промышленная корпорация Northrop Grumman сообщила об удачном испытании инерциальной навигационной системы для гиперзвуковых ракет. Об этом... | 11.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-11T18:35+0300
2025-05-11T18:40+0300
вооружения
сша
гиперзвуковое оружие
испытания
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МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Американская военно-промышленная корпорация Northrop Grumman сообщила об удачном испытании инерциальной навигационной системы для гиперзвуковых ракет. Об этом рассказывается в публикации издания Defense News.Как сообщается, в США впервые прошли испытания разработки на гиперзвуковом планере Talon-A, способном маневрировать на скорости выше пяти Махов без использования GPS.В статье приводятся слова техдиректор отдела перспективных разработок Northrop Grumman Джонатана Грина, заявившего, что инерциальная система навигации в ходе испытания показала высокую эффективность и стабильность в экстремальных условиях. По его словам, в результате тестирования был достигнут существенный прогресс в разработке передовых образцов гиперзвукового оружия.Также отмечается, что Минобороны США подтвердило успех Northrop Grumman и отметило, что в ходе недавних испытаний многоразовый гиперзвуковой аппарат впервые был успешно протестирован в Соединенных Штатах с 1968 года.
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сша, гиперзвуковое оружие, испытания
Вооружения, США, гиперзвуковое оружие, испытания
18:35 11.05.2025 (обновлено: 18:40 11.05.2025)
 
"Достигнут прогресс". В США добились успеха в области гиперзвукового оружия

В США успешно протестировали систему наведения гиперзвуковых ракет

© Unsplash/Jonathan SimcoeАмериканский флаг, Вашингтон, США
Американский флаг, Вашингтон, США
© Unsplash/Jonathan Simcoe
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МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Американская военно-промышленная корпорация Northrop Grumman сообщила об удачном испытании инерциальной навигационной системы для гиперзвуковых ракет. Об этом рассказывается в публикации издания Defense News.
Как сообщается, в США впервые прошли испытания разработки на гиперзвуковом планере Talon-A, способном маневрировать на скорости выше пяти Махов без использования GPS.
В статье приводятся слова техдиректор отдела перспективных разработок Northrop Grumman Джонатана Грина, заявившего, что инерциальная система навигации в ходе испытания показала высокую эффективность и стабильность в экстремальных условиях. По его словам, в результате тестирования был достигнут существенный прогресс в разработке передовых образцов гиперзвукового оружия.
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Также отмечается, что Минобороны США подтвердило успех Northrop Grumman и отметило, что в ходе недавних испытаний многоразовый гиперзвуковой аппарат впервые был успешно протестирован в Соединенных Штатах с 1968 года.
 
ВооруженияСШАгиперзвуковое оружиеиспытания
 
 
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