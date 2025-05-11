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Четвертый раунд переговоров США и Ирана начнется около полудня

Четвертый раунд переговоров США и Ирана начнется около полудня - 11.05.2025, ПРАЙМ

Четвертый раунд переговоров США и Ирана начнется около полудня

Четвертый раунд переговоров Вашингтона и Тегерана по ядерной проблематике начнется в Маскате около полудня, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи уже... | 11.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-11T10:44+0300

2025-05-11T10:44+0300

2025-05-11T10:44+0300

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ТЕГЕРАН, 11 мая - ПРАЙМ. Четвертый раунд переговоров Вашингтона и Тегерана по ядерной проблематике начнется в Маскате около полудня, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи уже направился в столицу Омана, передает официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. "Этот раунд переговоров начнется сегодня в Маскате около 12 часов", - говорится в сообщении агентства. По его словам, иранская переговорная группа уже прибыла в Оман, глава МИД исламской республики также направился к месту проведения переговоров. Днем ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи подтвердил, что 4-й раунд переговоров Ирана с США по ядерной тематике пройдет 11 мая. Этот раунд переговоров, который, как отмечали СМИ, пройдет в Омане, отметит месяц с начала диалога сторон об иранском атоме и состоится после двухнедельного перерыва - на данный момент самой долгой паузы, возникшей в ходе этой последовательно организуемой Маскатом коммуникации. К настоящему моменту стороны успели представить свое видение проблемы, высказавшись на двух уровнях: высоком - с участием главы МИД Ирана Аббаса Аракчи и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, и на уровне технических групп, возглавляемых заместителями министра иностранных дел Ирана Маджидом Тахт-Раванчи и Каземом Гариб-Абади с иранской стороны и высокопоставленным сотрудником госдепа Майклом Энтоном - с американской. Первый и третий раунды непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном состоялись в Омане 12 и 26 апреля соответственно, второй - в Риме 19 апреля. Новый виток давно прекратившихся переговоров между двумя странами начался после написания Трампом в начале марта письма верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором прозвучали как предложение заключить новое соглашение по ядерной программе исламской республики, так и угроза военного ответа в случае провала дипломатических усилий. Иран отверг возможность прямых переговоров с США, однако согласился на непрямой диалог. Ядерная сделка, заключенная десятилетие назад между Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США, Францией и Ираном, предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана. Срок действия соглашения фактически закончится 18 октября с прекращением действия резолюции 2231 СБ ООН, утвердившей ее.

https://1prime.ru/20250509/yao-857431647.html

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