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В Омане завершился четвертый раунд переговоров Ирана и США

В Омане завершился четвертый раунд переговоров Ирана и США - 11.05.2025, ПРАЙМ

В Омане завершился четвертый раунд переговоров Ирана и США

Четвертый раунд переговоров между Ираном и США по иранской ядерной программе завершился в Омане, передает иранское госагентство ISNA. | 11.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-11T16:37+0300

2025-05-11T16:37+0300

2025-05-11T17:02+0300

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ТЕГЕРАН, 11 мая – ПРАЙМ. Четвертый раунд переговоров между Ираном и США по иранской ядерной программе завершился в Омане, передает иранское госагентство ISNA. "Четвертый раунд непрямых переговоров между Ираном и США в Омане завершился несколько минут назад", - говорится в сообщении.Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи также прокомментировал прошедший раунд переговоров, охарактеризовав его как "трудный, но полезный"."Четвертый раунд непрямых переговоров Ирана и США завершился несколько минут назад: это были трудные, но полезные переговоры для лучшего понимания позиций друг друга и поиска разумных и реалистичных путей решения спорных вопросов", - написал он в соцсети X.Он отметил, что время и место проведения следующего раунда переговоров будут объявлены оманской стороной.В воскресенье состоялся четвертый раунд переговоров между Ираном и США. Этот раунд прошел спустя месяц с начала диалога сторон об иранской ядерной программе и состоялся после двухнедельного перерыва - самой долгой паузы, возникшей в ходе этих последовательно организуемых Маскатом консультаций.Первый и третий раунды непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном состоялись в Омане 12 и 26 апреля соответственно, второй - в Риме 19 апреля. Новый виток давно прекратившихся переговоров между двумя странами начался после написания президентом США Дональдом Трампом в начале марта письма верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором прозвучали как предложение заключить новое соглашение по ядерной программе исламской республики, так и угроза военного ответа в случае провала дипломатических усилий. Иран отверг возможность прямых переговоров с США, однако согласился на непрямой диалог.Ядерная сделка, заключенная десятилетие назад между Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США, Францией и Ираном, предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана. Срок действия соглашения фактически закончится 18 октября с прекращением действия резолюции 2231 СБ ООН, утвердившей ее.

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иран, сша, переговоры