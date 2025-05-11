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СМИ сообщили о сроках пятого раунда ирано-американских переговоров

СМИ сообщили о сроках пятого раунда ирано-американских переговоров - 11.05.2025, ПРАЙМ

СМИ сообщили о сроках пятого раунда ирано-американских переговоров

Пятый раунд переговоров между Тегераном и Вашингтоном по иранской ядерной программе состоится в ближайшее время, сообщает государственное телевидение Ирана. | 11.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-11T17:21+0300

2025-05-11T17:21+0300

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политика

иран

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переговоры

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ТЕГЕРАН, 11 мая – ПРАЙМ. Пятый раунд переговоров между Тегераном и Вашингтоном по иранской ядерной программе состоится в ближайшее время, сообщает государственное телевидение Ирана. "Сторонами было согласовано, что следующий раунд переговоров пройдет в ближайшее время после координации между двумя странами при сотрудничестве координатора из Омана", - передает госТВ.

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иран, сша, переговоры