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СМИ сообщили о сроках пятого раунда ирано-американских переговоров
СМИ сообщили о сроках пятого раунда ирано-американских переговоров - 11.05.2025, ПРАЙМ
СМИ сообщили о сроках пятого раунда ирано-американских переговоров
Пятый раунд переговоров между Тегераном и Вашингтоном по иранской ядерной программе состоится в ближайшее время, сообщает государственное телевидение Ирана. | 11.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-11T17:21+0300
2025-05-11T17:21+0300
2025-05-11T17:51+0300
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ТЕГЕРАН, 11 мая – ПРАЙМ. Пятый раунд переговоров между Тегераном и Вашингтоном по иранской ядерной программе состоится в ближайшее время, сообщает государственное телевидение Ирана. "Сторонами было согласовано, что следующий раунд переговоров пройдет в ближайшее время после координации между двумя странами при сотрудничестве координатора из Омана", - передает госТВ.
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Политика, ИРАН, США, переговоры
СМИ сообщили о сроках пятого раунда ирано-американских переговоров
ГосТВ Ирана: пятый раунд переговоров Ирана и США состоится в ближайшее время
ТЕГЕРАН, 11 мая – ПРАЙМ. Пятый раунд переговоров между Тегераном и Вашингтоном по иранской ядерной программе состоится в ближайшее время, сообщает государственное телевидение Ирана.
"Сторонами было согласовано, что следующий раунд переговоров пройдет в ближайшее время после координации между двумя странами при сотрудничестве координатора из Омана", - передает госТВ.
В Омане завершился четвертый раунд переговоров Ирана и США