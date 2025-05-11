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Историк: Киев либо сядет за стол переговоров, либо потеряет Анкару

Историк: Киев либо сядет за стол переговоров, либо потеряет Анкару - 11.05.2025, ПРАЙМ

Историк: Киев либо сядет за стол переговоров, либо потеряет Анкару

Добавлены подробности (4, 5 абзацы) | 11.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-11T03:33+0300

2025-05-11T03:33+0300

2025-05-11T03:33+0300

экономика

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владимир путин

реджеп тайип эрдоган

юрий ушаков

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Добавлены подробности (4, 5 абзацы) АНКАРА, 11 мая - ПРАЙМ. Киев либо сядет за стол переговоров с Москвой, либо рискует потерять Анкару, отказавшись от ее посредничества, заявил РИА Новости турецкий историк и политический аналитик Мехмет Перинчек. Президент РФ Владимир Путин заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Путин также предложил Киеву, несмотря ни на что, возобновить прямые переговоры - без всяких предварительных условий, начать без промедления, 15 мая, в Стамбуле. "Киев либо сядет за стол переговоров, либо рискует потерять Анкару, отказавшись от ее посредничества",- сказал историк. Ранее дипломатический источник в Анкаре сообщил РИА Новости, что Турция неоднократно заявляла о готовности принять переговоры по урегулированию конфликта на Украине и будет ждать конкретных действий. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил ранее, что Кремль сообщит, кто возглавит российскую переговорную группу в Стамбуле на переговорах с Украиной, отметив, что переговоры возобновятся с учетом реальной ситуации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что решение об устойчивом мире на Украине может быть найдено только через переговоры.

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россия, мировая экономика, украина, рф, турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, юрий ушаков