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Усилия Зеленского оказались тщетными, заявил Клишас
Усилия Зеленского оказались тщетными, заявил Клишас - 11.05.2025, ПРАЙМ
Усилия Зеленского оказались тщетными, заявил Клишас
Усилия "друзей" Владимира Зеленского оказались тщетны, инициатива в украинском вопросе на стороне России как на военном, так и на дипломатическом направлении,... | 11.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-11T03:03+0300
2025-05-11T03:03+0300
2025-05-11T03:03+0300
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МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Усилия "друзей" Владимира Зеленского оказались тщетны, инициатива в украинском вопросе на стороне России как на военном, так и на дипломатическом направлении, заявил сенатор РФ Андрей Клишас после заявления президента России Владимира Путина для СМИ.
Путин в ходе выступления 11 мая перед журналистами в Кремле предложил возобновить прямые переговоры с Украиной 15 мая в Стамбуле.
"Несмотря на все усилия "друзей" Зеленского, инициатива в украинском вопросе полностью на стороне России как на военном, так и на дипломатическом направлении", - написал Клишас в своем Telegram-канале.
Ранее глава фракции партии Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать".
В феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией.
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Общество , РОССИЯ, Экономика, УКРАИНА, РФ, Стамбул, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Андрей Клишас
Усилия Зеленского оказались тщетными, заявил Клишас
Сенатор Клишас: инициатива Зеленского в украинском вопросе на стороне России
МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Усилия "друзей" Владимира Зеленского оказались тщетны, инициатива в украинском вопросе на стороне России как на военном, так и на дипломатическом направлении, заявил сенатор РФ Андрей Клишас после заявления президента России Владимира Путина для СМИ.
Путин в ходе выступления 11 мая перед журналистами в Кремле предложил возобновить прямые переговоры с Украиной 15 мая в Стамбуле.
"Несмотря на все усилия "друзей" Зеленского, инициатива в украинском вопросе полностью на стороне России как на военном, так и на дипломатическом направлении", - написал Клишас в своем Telegram-канале.
Ранее глава фракции партии Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать".
В феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией.