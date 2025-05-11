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СМИ: Индия продолжит операцию "Синдур", начатую после теракта в Пахалгаме - 11.05.2025, ПРАЙМ
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СМИ: Индия продолжит операцию "Синдур", начатую после теракта в Пахалгаме
СМИ: Индия продолжит операцию "Синдур", начатую после теракта в Пахалгаме - 11.05.2025, ПРАЙМ
СМИ: Индия продолжит операцию "Синдур", начатую после теракта в Пахалгаме
Индия продолжит начатую в ответ на теракт в Пахалгаме операцию "Синдур", заявили источники агентства АНИ. | 11.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-11T15:32+0300
2025-05-11T15:33+0300
конфликт
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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 мая – ПРАЙМ. Индия продолжит начатую в ответ на теракт в Пахалгаме операцию "Синдур", заявили источники агентства АНИ. "Операция "Синдур" не завершена, мы находимся в новой норме, мир должен это принять. Пакистан должен это принять; дела не могут идти как обычно", — сообщили источники агентства. Собеседники издания отметили, что продолжение операции, которая включала точечные удары по террористической инфраструктуре в Пакистане и была направлена на то, чтобы привлечь к ответственности виновных в нападении, свидетельствует о новой норме в подходе Индии к борьбе с терроризмом. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире. Ночью 7 мая минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 31 человека, 57 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ.
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конфликт
конфликт
15:32 11.05.2025 (обновлено: 15:33 11.05.2025)
 
СМИ: Индия продолжит операцию "Синдур", начатую после теракта в Пахалгаме

АНИ: Индия продолжит операцию "Синдур", начатую в ответ на теракт в Пахалгаме

© Фото : Unsplash/Aditya RajЖелезнодорожная станция Варанаси-Джанкшен, Варанаси, Индия
Железнодорожная станция Варанаси-Джанкшен, Варанаси, Индия - ПРАЙМ, 1920, 11.05.2025
© Фото : Unsplash/Aditya Raj
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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 мая – ПРАЙМ. Индия продолжит начатую в ответ на теракт в Пахалгаме операцию "Синдур", заявили источники агентства АНИ.
"Операция "Синдур" не завершена, мы находимся в новой норме, мир должен это принять. Пакистан должен это принять; дела не могут идти как обычно", — сообщили источники агентства.
Собеседники издания отметили, что продолжение операции, которая включала точечные удары по террористической инфраструктуре в Пакистане и была направлена на то, чтобы привлечь к ответственности виновных в нападении, свидетельствует о новой норме в подходе Индии к борьбе с терроризмом.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире.
Индия, флаг - ПРАЙМ, 1920, 10.05.2025
МИД Индии обвинил Пакистан в нарушении соглашения о прекращении огня
Вчера, 20:46
Ночью 7 мая минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 31 человека, 57 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ.
 
конфликт
 
 
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