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Кремль сообщит, кто возглавит российскую делегацию в Стамбуле

Кремль сообщит, кто возглавит российскую делегацию в Стамбуле - 11.05.2025, ПРАЙМ

Кремль сообщит, кто возглавит российскую делегацию в Стамбуле

Добавлены подробности (4, 5 абзацы) | 11.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-11T02:44+0300

2025-05-11T02:44+0300

2025-05-11T02:44+0300

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стамбул

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владимир путин

дмитрий песков

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Добавлены подробности (4, 5 абзацы) МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Кремль сообщит, кто возглавит российскую переговорную группу в Стамбуле на переговорах с Украиной, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Президент РФ Владимир Путин, выступая с заявлением перед журналистами в Кремле, предложил возобновить прямые переговоры с Украиной с 15 мая в Стамбуле. "Об этом будет объявлено", - сказал Ушаков журналистам в ответ на вопрос, кто возглавит делегацию России в Стамбуле. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отметил, что Кремль проинформирует об этом. "Мы сообщим", - сказал он.

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россия, мировая экономика, стамбул, рф, украина, юрий ушаков, владимир путин, дмитрий песков