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Кремль сообщит, кто возглавит российскую делегацию в Стамбуле - 11.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Кремль сообщит, кто возглавит российскую делегацию в Стамбуле
Кремль сообщит, кто возглавит российскую делегацию в Стамбуле - 11.05.2025, ПРАЙМ
Кремль сообщит, кто возглавит российскую делегацию в Стамбуле
Добавлены подробности (4, 5 абзацы) | 11.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-11T02:44+0300
2025-05-11T02:44+0300
россия
экономика
мировая экономика
стамбул
рф
украина
юрий ушаков
владимир путин
дмитрий песков
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Добавлены подробности (4, 5 абзацы) МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Кремль сообщит, кто возглавит российскую переговорную группу в Стамбуле на переговорах с Украиной, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Президент РФ Владимир Путин, выступая с заявлением перед журналистами в Кремле, предложил возобновить прямые переговоры с Украиной с 15 мая в Стамбуле. "Об этом будет объявлено", - сказал Ушаков журналистам в ответ на вопрос, кто возглавит делегацию России в Стамбуле. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отметил, что Кремль проинформирует об этом. "Мы сообщим", - сказал он.
стамбул
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40
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россия, мировая экономика, стамбул, рф, украина, юрий ушаков, владимир путин, дмитрий песков
РОССИЯ, Экономика, Мировая экономика, Стамбул, РФ, УКРАИНА, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Дмитрий Песков
02:44 11.05.2025
 
Кремль сообщит, кто возглавит российскую делегацию в Стамбуле

Кремль сообщит, кто возглавит российскую переговорную группу в Стамбуле

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Добавлены подробности (4, 5 абзацы)
МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Кремль сообщит, кто возглавит российскую переговорную группу в Стамбуле на переговорах с Украиной, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Президент РФ Владимир Путин, выступая с заявлением перед журналистами в Кремле, предложил возобновить прямые переговоры с Украиной с 15 мая в Стамбуле.
"Об этом будет объявлено", - сказал Ушаков журналистам в ответ на вопрос, кто возглавит делегацию России в Стамбуле.
В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отметил, что Кремль проинформирует об этом.
"Мы сообщим", - сказал он.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаСтамбулРФУКРАИНАЮрий УшаковВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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