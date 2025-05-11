https://1prime.ru/20250511/makron-857466636.html

"Европой управляет кучка наркоманов". Макрона заподозрили в зависимости

"Европой управляет кучка наркоманов". Макрона заподозрили в зависимости - 11.05.2025, ПРАЙМ

"Европой управляет кучка наркоманов". Макрона заподозрили в зависимости

Президент Франции Эммануэль Макрон употреблял наркотики в Киеве. Такое предположение на своей странице в социальной сети X высказал военный аналитик, офицер... | 11.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-11T20:00+0300

2025-05-11T20:00+0300

2025-05-11T20:10+0300

происшествия

эммануэль макрон

наркомания

мнение

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МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон употреблял наркотики в Киеве. Такое предположение на своей странице в социальной сети X высказал военный аналитик, офицер морской пехоты США в отставке Скотт Риттер, обвинив западную прессу в замалчивании этого вопиющего факта.Таким образом бывший морпех прокомментировал распространившееся в Сети видео, показывающее, как глава Пятой республики в купе поезда с британским премьер-министром Киром Стармером и канцлером Германии Фридрихом Мерцем пытается спрятать предмет, похожий на пакет с неизвестным содержимым. По мнению пользователей Сети, президент Франции мог прятать наркотики.Риттер в связи с этим написал: "Если бы президента Соединенных Штатов поймали с пакетом кокаина и сопутствующими принадлежностями, все средства массовой информации в Америке сошли бы с ума".Вместе с тем его возмутило, что все как одно СМИ Запада целиком и полностью проигнорировали это видео."Как будто все понимают, что Европой управляет кучка наркоманов и кокаинщиков", — отметил эксперт.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эммануэль макрон, наркомания, мнение