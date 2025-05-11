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"Европой управляет кучка наркоманов". Макрона заподозрили в зависимости
"Европой управляет кучка наркоманов". Макрона заподозрили в зависимости - 11.05.2025, ПРАЙМ
"Европой управляет кучка наркоманов". Макрона заподозрили в зависимости
Президент Франции Эммануэль Макрон употреблял наркотики в Киеве. Такое предположение на своей странице в социальной сети X высказал военный аналитик, офицер... | 11.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-11T20:00+0300
2025-05-11T20:00+0300
2025-05-11T20:10+0300
происшествия
эммануэль макрон
наркомания
мнение
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МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон употреблял наркотики в Киеве. Такое предположение на своей странице в социальной сети X высказал военный аналитик, офицер морской пехоты США в отставке Скотт Риттер, обвинив западную прессу в замалчивании этого вопиющего факта.Таким образом бывший морпех прокомментировал распространившееся в Сети видео, показывающее, как глава Пятой республики в купе поезда с британским премьер-министром Киром Стармером и канцлером Германии Фридрихом Мерцем пытается спрятать предмет, похожий на пакет с неизвестным содержимым. По мнению пользователей Сети, президент Франции мог прятать наркотики.Риттер в связи с этим написал: "Если бы президента Соединенных Штатов поймали с пакетом кокаина и сопутствующими принадлежностями, все средства массовой информации в Америке сошли бы с ума".Вместе с тем его возмутило, что все как одно СМИ Запада целиком и полностью проигнорировали это видео."Как будто все понимают, что Европой управляет кучка наркоманов и кокаинщиков", — отметил эксперт.
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эммануэль макрон, наркомания, мнение
Происшествия, Эммануэль Макрон, наркомания, мнение
"Европой управляет кучка наркоманов". Макрона заподозрили в зависимости
Риттер обвинил западные СМИ в замалчивании наркозависимости Макрона
МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ.
Президент Франции Эммануэль Макрон употреблял наркотики в Киеве. Такое предположение на своей странице в социальной сети X
высказал военный аналитик, офицер морской пехоты США в отставке Скотт Риттер, обвинив западную прессу в замалчивании этого вопиющего факта.
Таким образом бывший морпех прокомментировал распространившееся в Сети видео, показывающее, как глава Пятой республики в купе поезда с британским премьер-министром Киром Стармером и канцлером Германии Фридрихом Мерцем пытается спрятать предмет, похожий на пакет с неизвестным содержимым. По мнению пользователей Сети, президент Франции мог прятать наркотики.
Риттер в связи с этим написал: "Если бы президента Соединенных Штатов поймали с пакетом кокаина и сопутствующими принадлежностями, все средства массовой информации в Америке сошли бы с ума".
Вместе с тем его возмутило, что все как одно СМИ Запада целиком и полностью проигнорировали это видео.
"Как будто все понимают, что Европой управляет кучка наркоманов и кокаинщиков", — отметил эксперт.
Макрон сделал неожиданное заявление о размещении контингента на Украине