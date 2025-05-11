https://1prime.ru/20250511/mi6-857464420.html

Новым куратором Зеленского станет женщина. В MI6 меняется начальство

Новым куратором Зеленского станет женщина. В MI6 меняется начальство - 11.05.2025, ПРАЙМ

Новым куратором Зеленского станет женщина. В MI6 меняется начальство

После отставки нынешнего главы разведки Великобритании MI6 Ричарда Мура, срок полномочий которого истекает осенью 2025 года, главную британскую разведслужбу... | 11.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-11T17:13+0300

2025-05-11T17:13+0300

2025-05-11T17:39+0300

политика

великобритания

mi6

назначение

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МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. После отставки нынешнего главы разведки Великобритании MI6 Ричарда Мура, срок полномочий которого истекает осенью 2025 года, главную британскую разведслужбу впервые в истории возглавит женщина. По итогам недавно прошедшего собеседования на должность в финал вышли три кандидата - и все как один женского пола. Об этом рассказывается в публикации газеты The Sunday Times.По данным издания, две финалистки раньше в офицерских чинах служили в MI6. При этом их имена не раскрываются. Зато газета называет третью кандидатку, ранее не имевшую опыта работы в разведорганах.Это - бывший посол Великобритании в КНР и нынешний постоянный представитель Королевства при ООН Барбара Вудворд, которую авторы статьи называют "пекинской Барбарой", утверждая, что разведывательное сообщество в своей массе относится к ее назначению с большим скепсисом. Как поясняется в статье, неприятие Вудворд во многом связано с тем неоспоримым фактом, что она в свою бытность послом не подвергала Китай жесткой критике, а потому может симпатизировать Пекину. К тому же не имеет опыта работы в разведке.Однако есть, как отмечается, у Вудворд и поклонники, упирающие на то, что эта невероятная женщина сумела добиться высокого положения в МИД, а ее дипломатический опыт работы в Китае "открывает перед ней уникальную перспективу".На сегодняшний день никто не может с полной ответственностью утверждать, каким образом уход Мура скажется на работе MI6 на украинском треке. Однако ни для кого не секрет, что Мур занимал и занимает по сей день весьма активную позицию по Украине. В частности, его перу принадлежит ряд программных проукраинских и, соответственно, русофобских статьей, в которых, помимо прочего, глава MI6 открыто призывал Запад делать ставку на внутреннюю дестабилизацию в Российской Федерации.

https://1prime.ru/20250511/britaniya-857460855.html

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великобритания, mi6, назначение