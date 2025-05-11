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ООН не комментирует предложение Путина о возобновлении переговоров

ООН не комментирует предложение Путина о возобновлении переговоров - 11.05.2025, ПРАЙМ

ООН не комментирует предложение Путина о возобновлении переговоров

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак сообщил РИА Новости, что ООН не имеет комментариев в связи с предложением президента РФ Владимира... | 11.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-11T02:50+0300

2025-05-11T02:50+0300

2025-05-11T02:50+0300

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ООН, 11 мая – ПРАЙМ. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак сообщил РИА Новости, что ООН не имеет комментариев в связи с предложением президента РФ Владимира Путина украинской стороне о возобновлении прямых переговоров. "У меня нет комментария", – сказал Хак в ответ на просьбу прокомментировать предложение российского лидера. Ранее президент РФ Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий 15 мая в Стамбуле.

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россия, газ, рф, киев, стамбул, владимир путин, оон