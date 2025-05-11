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ООН не комментирует предложение Путина о возобновлении переговоров - 11.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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ООН не комментирует предложение Путина о возобновлении переговоров
ООН не комментирует предложение Путина о возобновлении переговоров - 11.05.2025, ПРАЙМ
ООН не комментирует предложение Путина о возобновлении переговоров
Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак сообщил РИА Новости, что ООН не имеет комментариев в связи с предложением президента РФ Владимира... | 11.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-11T02:50+0300
2025-05-11T02:50+0300
россия
экономика
газ
рф
киев
стамбул
владимир путин
оон
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ООН, 11 мая – ПРАЙМ. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак сообщил РИА Новости, что ООН не имеет комментариев в связи с предложением президента РФ Владимира Путина украинской стороне о возобновлении прямых переговоров. "У меня нет комментария", – сказал Хак в ответ на просьбу прокомментировать предложение российского лидера. Ранее президент РФ Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий 15 мая в Стамбуле.
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россия, газ, рф, киев, стамбул, владимир путин, оон
РОССИЯ, Экономика, Газ, РФ, Киев, Стамбул, Владимир Путин, ООН
02:50 11.05.2025
 
ООН не комментирует предложение Путина о возобновлении переговоров

В ООН не комментируют предложение Путина возобновить прямые переговоры с Киевом

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ООН, 11 мая – ПРАЙМ. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак сообщил РИА Новости, что ООН не имеет комментариев в связи с предложением президента РФ Владимира Путина украинской стороне о возобновлении прямых переговоров.
"У меня нет комментария", – сказал Хак в ответ на просьбу прокомментировать предложение российского лидера.
Ранее президент РФ Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий 15 мая в Стамбуле.
 
ЭкономикаРОССИЯГазРФКиевСтамбулВладимир ПутинООН
 
 
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