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ООН не комментирует предложение Путина о возобновлении переговоров
ООН не комментирует предложение Путина о возобновлении переговоров - 11.05.2025, ПРАЙМ
ООН не комментирует предложение Путина о возобновлении переговоров
Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак сообщил РИА Новости, что ООН не имеет комментариев в связи с предложением президента РФ Владимира... | 11.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-11T02:50+0300
2025-05-11T02:50+0300
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ООН, 11 мая – ПРАЙМ. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак сообщил РИА Новости, что ООН не имеет комментариев в связи с предложением президента РФ Владимира Путина украинской стороне о возобновлении прямых переговоров.
"У меня нет комментария", – сказал Хак в ответ на просьбу прокомментировать предложение российского лидера.
Ранее президент РФ Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий 15 мая в Стамбуле.
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ООН не комментирует предложение Путина о возобновлении переговоров
В ООН не комментируют предложение Путина возобновить прямые переговоры с Киевом