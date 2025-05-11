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Россия будет делать все, чтобы поддержать Южную Осетию, заявил Путин

Россия будет делать все, чтобы поддержать Южную Осетию, заявил Путин - 11.05.2025, ПРАЙМ

Россия будет делать все, чтобы поддержать Южную Осетию, заявил Путин

Россия будет делать все, чтобы поддержать Южную Осетию, заявил президент России Владимир Путин. | 11.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-11T00:02+0300

2025-05-11T00:02+0300

2025-05-11T00:02+0300

политика

владимир путин

алан гаглоев

переговоры

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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Россия будет делать все, чтобы поддержать Южную Осетию, заявил президент России Владимир Путин.В субботу вечером российский лидер встретился с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым."Наши сегодняшние отношения строятся на базе договора о союзничестве 2015 года. Десятилетие отмечаем в этом году - договора. Мы, как и предыдущие годы, будем делать все, что от нас зависит, для того, чтобы поддержать Южную Осетию", - сказал Путин на встрече.Россия будет оказывать Южной Осетии помощь по важнейшим направлениям, в том числе в экономике, здравоохранении, образовании, пообещал президент РФ Владимир Путин."Всячески будем вам помогать... и по другим важнейшим направлениям, имею в виду и экономику, и социальную сферу, здравоохранение, образование", - сказал Путин на переговорах с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым.Россия будет уделять необходимое внимание вопросам безопасности в Южной Осетии, это важнейшее направление совместной работы двух стран, завил президент РФ Владимир Путин. "Разумеется, будем как и прежде уделять необходимое внимание вопросам безопасности. Всё это в контексте нашей работы - направление важное, если не сказать - чрезвычайно важное", - сказал Путин на переговорах с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым.

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владимир путин, алан гаглоев, переговоры