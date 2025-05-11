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Переговоры Путина с президентом Южной Осетии завершились

Переговоры Путина с президентом Южной Осетии завершились - 11.05.2025, ПРАЙМ

Переговоры Путина с президентом Южной Осетии завершились

Переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым в Кремле завершились, передает корреспондент РИА Новости. | 11.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-11T00:35+0300

2025-05-11T00:35+0300

2025-05-11T00:35+0300

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владимир путин

алан гаглоев

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МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым в Кремле завершились, передает корреспондент РИА Новости. Президент Южной Осетии прибыл в Москву 8 мая для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В пятницу он посетил парад Победы на Красной площади.​​​​

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россия, общество , южная осетия, москва, владимир путин, алан гаглоев