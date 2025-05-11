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Переговоры Путина с президентом Южной Осетии завершились
Переговоры Путина с президентом Южной Осетии завершились - 11.05.2025, ПРАЙМ
Переговоры Путина с президентом Южной Осетии завершились
Переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым в Кремле завершились, передает корреспондент РИА Новости. | 11.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-11T00:35+0300
2025-05-11T00:35+0300
2025-05-11T00:35+0300
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владимир путин
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МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым в Кремле завершились, передает корреспондент РИА Новости.
Президент Южной Осетии прибыл в Москву 8 мая для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В пятницу он посетил парад Победы на Красной площади.
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РОССИЯ, Экономика, Общество , ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ, МОСКВА, Владимир Путин, Алан Гаглоев
Переговоры Путина с президентом Южной Осетии завершились
Переговоры Путина с президентом Южной Осетии Гаглоевым завершились