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Россия ожидает реакции на предложение Путина о переговорах, заявили в МИД - 11.05.2025, ПРАЙМ
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Россия ожидает реакции на предложение Путина о переговорах, заявили в МИД
Россия ожидает реакции на предложение Путина о переговорах, заявили в МИД - 11.05.2025, ПРАЙМ
Россия ожидает реакции на предложение Путина о переговорах, заявили в МИД
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, высказываясь по заявлениям президента России Владимира Путина о переговорах в Стамбуле, призвала дождаться... | 11.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-11T11:12+0300
2025-05-11T11:12+0300
политика
россия
мария захарова
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
турция
украина
переговоры
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МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, высказываясь по заявлениям президента России Владимира Путина о переговорах в Стамбуле, призвала дождаться реакции тех, кому они были предложены. Путин ранее заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Российский лидер также предложил Киеву, несмотря ни на что, возобновить 15 мая в Стамбуле прямые переговоры - без всяких предварительных условий. "Давайте дождемся реакции тех, кому были переговоры предложены", - сказала Захарова "Известиям".
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россия, мария захарова, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, турция, украина, переговоры
Политика, РОССИЯ, Мария Захарова, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, ТУРЦИЯ, УКРАИНА, переговоры
11:12 11.05.2025
 
Россия ожидает реакции на предложение Путина о переговорах, заявили в МИД

Захарова: необходимо дождаться реакции украинской стороны на предложенные переговоры

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - ПРАЙМ, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, высказываясь по заявлениям президента России Владимира Путина о переговорах в Стамбуле, призвала дождаться реакции тех, кому они были предложены.
Путин ранее заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Российский лидер также предложил Киеву, несмотря ни на что, возобновить 15 мая в Стамбуле прямые переговоры - без всяких предварительных условий.
"Давайте дождемся реакции тех, кому были переговоры предложены", - сказала Захарова "Известиям".
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ПолитикаРОССИЯМария ЗахароваВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганТУРЦИЯУКРАИНАпереговоры
 
 
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