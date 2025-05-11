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Россия ожидает реакции на предложение Путина о переговорах, заявили в МИД
Россия ожидает реакции на предложение Путина о переговорах, заявили в МИД - 11.05.2025, ПРАЙМ
Россия ожидает реакции на предложение Путина о переговорах, заявили в МИД
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, высказываясь по заявлениям президента России Владимира Путина о переговорах в Стамбуле, призвала дождаться... | 11.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-11T11:12+0300
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МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, высказываясь по заявлениям президента России Владимира Путина о переговорах в Стамбуле, призвала дождаться реакции тех, кому они были предложены. Путин ранее заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Российский лидер также предложил Киеву, несмотря ни на что, возобновить 15 мая в Стамбуле прямые переговоры - без всяких предварительных условий. "Давайте дождемся реакции тех, кому были переговоры предложены", - сказала Захарова "Известиям".
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Политика, РОССИЯ, Мария Захарова, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, ТУРЦИЯ, УКРАИНА, переговоры
Россия ожидает реакции на предложение Путина о переговорах, заявили в МИД
Захарова: необходимо дождаться реакции украинской стороны на предложенные переговоры
МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, высказываясь по заявлениям президента России Владимира Путина о переговорах в Стамбуле, призвала дождаться реакции тех, кому они были предложены.
Путин ранее заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Российский лидер также предложил Киеву, несмотря ни на что, возобновить 15 мая в Стамбуле прямые переговоры - без всяких предварительных условий.
"Давайте дождемся реакции тех, кому были переговоры предложены", - сказала Захарова "Известиям".
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