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Россия ожидает реакции на предложение Путина о переговорах, заявили в МИД

Россия ожидает реакции на предложение Путина о переговорах, заявили в МИД - 11.05.2025, ПРАЙМ

Россия ожидает реакции на предложение Путина о переговорах, заявили в МИД

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, высказываясь по заявлениям президента России Владимира Путина о переговорах в Стамбуле, призвала дождаться... | 11.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-11T11:12+0300

2025-05-11T11:12+0300

2025-05-11T11:12+0300

политика

россия

мария захарова

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

турция

украина

переговоры

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МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, высказываясь по заявлениям президента России Владимира Путина о переговорах в Стамбуле, призвала дождаться реакции тех, кому они были предложены. Путин ранее заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Российский лидер также предложил Киеву, несмотря ни на что, возобновить 15 мая в Стамбуле прямые переговоры - без всяких предварительных условий. "Давайте дождемся реакции тех, кому были переговоры предложены", - сказала Захарова "Известиям".

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турция

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россия, мария захарова, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, турция, украина, переговоры