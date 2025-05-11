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Песков озвучил основные цели переговоров с Украиной - 11.05.2025, ПРАЙМ
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Песков озвучил основные цели переговоров с Украиной
Песков озвучил основные цели переговоров с Украиной - 11.05.2025, ПРАЙМ
Песков озвучил основные цели переговоров с Украиной
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ключевыми целями возможных переговоров с Украиной являются устранение первопричин конфликта и... | 11.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-11T11:32+0300
2025-05-11T11:53+0300
политика
россия
украина
владимир путин
дмитрий песков
переговоры
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МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ключевыми целями возможных переговоров с Украиной являются устранение первопричин конфликта и защита национальных интересов России.Ранее президент России Владимир Путин сообщил о намерении обсудить с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом организацию встречи с украинской стороной в Стамбуле. Президент России также предложил Киеву возобновить прямые переговоры 15 мая, подчеркнув, что диалог может состояться без предварительных условий."Цели переговоров понятные - устранить первопричины конфликта. А также обеспечить интересы Российской Федерации", - сообщил Песков, его слова приводит телеканал "ТВ Центр".При этом пресс-секретарь выразил сомнение в самостоятельности украинской стороны."Те самые кураторы, которые в прошлый раз заставили Украину выйти из переговорного процесса и отказаться от подписания парафированного документа", - заключил Песков.
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россия, украина, владимир путин, дмитрий песков, переговоры
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Путин, Дмитрий Песков, переговоры
11:32 11.05.2025 (обновлено: 11:53 11.05.2025)
 
Песков озвучил основные цели переговоров с Украиной

Песков: Россия в переговорах с Украиной стремится устранить первопричины конфликта

© РИА Новости . Константин Чалабов | Перейти в медиабанк" Национальные флаги Украины и России
 Национальные флаги Украины и России - ПРАЙМ, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости . Константин Чалабов
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МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ключевыми целями возможных переговоров с Украиной являются устранение первопричин конфликта и защита национальных интересов России.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил о намерении обсудить с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом организацию встречи с украинской стороной в Стамбуле. Президент России также предложил Киеву возобновить прямые переговоры 15 мая, подчеркнув, что диалог может состояться без предварительных условий.
"Цели переговоров понятные - устранить первопричины конфликта. А также обеспечить интересы Российской Федерации", - сообщил Песков, его слова приводит телеканал "ТВ Центр".
При этом пресс-секретарь выразил сомнение в самостоятельности украинской стороны.
"Те самые кураторы, которые в прошлый раз заставили Украину выйти из переговорного процесса и отказаться от подписания парафированного документа", - заключил Песков.
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ПолитикаРОССИЯУКРАИНАВладимир ПутинДмитрий Песковпереговоры
 
 
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