https://1prime.ru/20250511/peregovory-857460459.html

Песков озвучил основные цели переговоров с Украиной

Песков озвучил основные цели переговоров с Украиной - 11.05.2025, ПРАЙМ

Песков озвучил основные цели переговоров с Украиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ключевыми целями возможных переговоров с Украиной являются устранение первопричин конфликта и... | 11.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-11T11:32+0300

2025-05-11T11:32+0300

2025-05-11T11:53+0300

политика

россия

украина

владимир путин

дмитрий песков

переговоры

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МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ключевыми целями возможных переговоров с Украиной являются устранение первопричин конфликта и защита национальных интересов России.Ранее президент России Владимир Путин сообщил о намерении обсудить с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом организацию встречи с украинской стороной в Стамбуле. Президент России также предложил Киеву возобновить прямые переговоры 15 мая, подчеркнув, что диалог может состояться без предварительных условий."Цели переговоров понятные - устранить первопричины конфликта. А также обеспечить интересы Российской Федерации", - сообщил Песков, его слова приводит телеканал "ТВ Центр".При этом пресс-секретарь выразил сомнение в самостоятельности украинской стороны."Те самые кураторы, которые в прошлый раз заставили Украину выйти из переговорного процесса и отказаться от подписания парафированного документа", - заключил Песков.

https://1prime.ru/20250511/peskov-857460102.html

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россия, украина, владимир путин, дмитрий песков, переговоры