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Песков озвучил основные цели переговоров с Украиной
Песков озвучил основные цели переговоров с Украиной - 11.05.2025, ПРАЙМ
Песков озвучил основные цели переговоров с Украиной
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ключевыми целями возможных переговоров с Украиной являются устранение первопричин конфликта и... | 11.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-11T11:32+0300
2025-05-11T11:32+0300
2025-05-11T11:53+0300
политика
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МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ключевыми целями возможных переговоров с Украиной являются устранение первопричин конфликта и защита национальных интересов России.Ранее президент России Владимир Путин сообщил о намерении обсудить с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом организацию встречи с украинской стороной в Стамбуле. Президент России также предложил Киеву возобновить прямые переговоры 15 мая, подчеркнув, что диалог может состояться без предварительных условий."Цели переговоров понятные - устранить первопричины конфликта. А также обеспечить интересы Российской Федерации", - сообщил Песков, его слова приводит телеканал "ТВ Центр".При этом пресс-секретарь выразил сомнение в самостоятельности украинской стороны."Те самые кураторы, которые в прошлый раз заставили Украину выйти из переговорного процесса и отказаться от подписания парафированного документа", - заключил Песков.
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россия, украина, владимир путин, дмитрий песков, переговоры
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Путин, Дмитрий Песков, переговоры
Песков озвучил основные цели переговоров с Украиной
Песков: Россия в переговорах с Украиной стремится устранить первопричины конфликта
МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ключевыми целями возможных переговоров с Украиной являются устранение первопричин конфликта и защита национальных интересов России.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил о намерении обсудить с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом организацию встречи с украинской стороной в Стамбуле. Президент России также предложил Киеву возобновить прямые переговоры 15 мая, подчеркнув, что диалог может состояться без предварительных условий.
"Цели переговоров понятные - устранить первопричины конфликта. А также обеспечить интересы Российской Федерации", - сообщил Песков, его слова приводит телеканал "ТВ Центр".
При этом пресс-секретарь выразил сомнение в самостоятельности украинской стороны.
"Те самые кураторы, которые в прошлый раз заставили Украину выйти из переговорного процесса и отказаться от подписания парафированного документа", - заключил Песков.
Песков оценил предложение Путина о мирных переговорах с Украиной