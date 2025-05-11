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"На эшафот". В ГД предупредили, что ждет Зеленского при срыве переговоров

"На эшафот". В ГД предупредили, что ждет Зеленского при срыве переговоров - 11.05.2025, ПРАЙМ

"На эшафот". В ГД предупредили, что ждет Зеленского при срыве переговоров

Саботаж переговоров в Стамбуле со стороны киевских властей можно будет расценивать как сигнал к дальнейшему саморазрушению украинского государства, заявил... | 11.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-11T13:35+0300

2025-05-11T13:35+0300

2025-05-11T13:36+0300

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МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Саботаж переговоров в Стамбуле со стороны киевских властей можно будет расценивать как сигнал к дальнейшему саморазрушению украинского государства, заявил агентству РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя и член комитета по международным делам Дмитрий Белик.Ранее президент России Владимир Путин сообщил о намерении обсудить с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность организации переговоров с украинской стороной в Стамбуле. Путин предложил провести прямой диалог 15 мая без предварительных условий. В ответ Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам, но при условии прекращения огня с российской стороны уже с 12 мая."Переговоры в Стамбуле - это, по сути, хартия жизни для украинских солдат и государства в принципе. Отказ от нее - как сигнал продолжить восхождение на эшафот. Таким образом украинский народ, который доверил свою страну группировке Зеленского, делает выбор между жизнью и смертью", - сообщил Белик.Депутат также отметил, что Зеленский действует в интересах Запада и не заинтересован в переговорах, тогда как украинское общество, по его словам, осознает, что переговоры с Россией означают возможность избежать дальнейшего кровопролития."И сейчас решается вопрос для народа Украины - они граждане или заложники?" - подытожил депутат.

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россия, дума, владимир путин, украина, владимир зеленский, запад