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"На эшафот". В ГД предупредили, что ждет Зеленского при срыве переговоров
"На эшафот". В ГД предупредили, что ждет Зеленского при срыве переговоров - 11.05.2025, ПРАЙМ
"На эшафот". В ГД предупредили, что ждет Зеленского при срыве переговоров
Саботаж переговоров в Стамбуле со стороны киевских властей можно будет расценивать как сигнал к дальнейшему саморазрушению украинского государства, заявил... | 11.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-11T13:35+0300
2025-05-11T13:35+0300
2025-05-11T13:36+0300
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МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Саботаж переговоров в Стамбуле со стороны киевских властей можно будет расценивать как сигнал к дальнейшему саморазрушению украинского государства, заявил агентству РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя и член комитета по международным делам Дмитрий Белик.Ранее президент России Владимир Путин сообщил о намерении обсудить с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность организации переговоров с украинской стороной в Стамбуле. Путин предложил провести прямой диалог 15 мая без предварительных условий. В ответ Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам, но при условии прекращения огня с российской стороны уже с 12 мая."Переговоры в Стамбуле - это, по сути, хартия жизни для украинских солдат и государства в принципе. Отказ от нее - как сигнал продолжить восхождение на эшафот. Таким образом украинский народ, который доверил свою страну группировке Зеленского, делает выбор между жизнью и смертью", - сообщил Белик.Депутат также отметил, что Зеленский действует в интересах Запада и не заинтересован в переговорах, тогда как украинское общество, по его словам, осознает, что переговоры с Россией означают возможность избежать дальнейшего кровопролития."И сейчас решается вопрос для народа Украины - они граждане или заложники?" - подытожил депутат.
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Политика, РОССИЯ, Дума, Владимир Путин, УКРАИНА, Владимир Зеленский, ЗАПАД
"На эшафот". В ГД предупредили, что ждет Зеленского при срыве переговоров
Депутат Белик: в вопросе переговоров Зеленский делает выбор между жизнью и смертью
МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Саботаж переговоров в Стамбуле со стороны киевских властей можно будет расценивать как сигнал к дальнейшему саморазрушению украинского государства, заявил агентству РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя и член комитета по международным делам Дмитрий Белик.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил о намерении обсудить с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность организации переговоров с украинской стороной в Стамбуле. Путин предложил провести прямой диалог 15 мая без предварительных условий. В ответ Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам, но при условии прекращения огня с российской стороны уже с 12 мая.
"Переговоры в Стамбуле - это, по сути, хартия жизни для украинских солдат и государства в принципе. Отказ от нее - как сигнал продолжить восхождение на эшафот. Таким образом украинский народ, который доверил свою страну группировке Зеленского, делает выбор между жизнью и смертью", - сообщил Белик.
Депутат также отметил, что Зеленский действует в интересах Запада и не заинтересован в переговорах, тогда как украинское общество, по его словам, осознает, что переговоры с Россией означают возможность избежать дальнейшего кровопролития.
"И сейчас решается вопрос для народа Украины - они граждане или заложники?" - подытожил депутат.
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