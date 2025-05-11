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"На эшафот". В ГД предупредили, что ждет Зеленского при срыве переговоров - 11.05.2025, ПРАЙМ
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"На эшафот". В ГД предупредили, что ждет Зеленского при срыве переговоров
"На эшафот". В ГД предупредили, что ждет Зеленского при срыве переговоров - 11.05.2025, ПРАЙМ
"На эшафот". В ГД предупредили, что ждет Зеленского при срыве переговоров
Саботаж переговоров в Стамбуле со стороны киевских властей можно будет расценивать как сигнал к дальнейшему саморазрушению украинского государства, заявил... | 11.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-11T13:35+0300
2025-05-11T13:36+0300
политика
россия
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владимир путин
украина
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МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Саботаж переговоров в Стамбуле со стороны киевских властей можно будет расценивать как сигнал к дальнейшему саморазрушению украинского государства, заявил агентству РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя и член комитета по международным делам Дмитрий Белик.Ранее президент России Владимир Путин сообщил о намерении обсудить с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность организации переговоров с украинской стороной в Стамбуле. Путин предложил провести прямой диалог 15 мая без предварительных условий. В ответ Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам, но при условии прекращения огня с российской стороны уже с 12 мая."Переговоры в Стамбуле - это, по сути, хартия жизни для украинских солдат и государства в принципе. Отказ от нее - как сигнал продолжить восхождение на эшафот. Таким образом украинский народ, который доверил свою страну группировке Зеленского, делает выбор между жизнью и смертью", - сообщил Белик.Депутат также отметил, что Зеленский действует в интересах Запада и не заинтересован в переговорах, тогда как украинское общество, по его словам, осознает, что переговоры с Россией означают возможность избежать дальнейшего кровопролития."И сейчас решается вопрос для народа Украины - они граждане или заложники?" - подытожил депутат.
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россия, дума, владимир путин, украина, владимир зеленский, запад
Политика, РОССИЯ, Дума, Владимир Путин, УКРАИНА, Владимир Зеленский, ЗАПАД
13:35 11.05.2025 (обновлено: 13:36 11.05.2025)
 
"На эшафот". В ГД предупредили, что ждет Зеленского при срыве переговоров

Депутат Белик: в вопросе переговоров Зеленский делает выбор между жизнью и смертью

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Саботаж переговоров в Стамбуле со стороны киевских властей можно будет расценивать как сигнал к дальнейшему саморазрушению украинского государства, заявил агентству РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя и член комитета по международным делам Дмитрий Белик.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил о намерении обсудить с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность организации переговоров с украинской стороной в Стамбуле. Путин предложил провести прямой диалог 15 мая без предварительных условий. В ответ Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам, но при условии прекращения огня с российской стороны уже с 12 мая.
"Переговоры в Стамбуле - это, по сути, хартия жизни для украинских солдат и государства в принципе. Отказ от нее - как сигнал продолжить восхождение на эшафот. Таким образом украинский народ, который доверил свою страну группировке Зеленского, делает выбор между жизнью и смертью", - сообщил Белик.
Депутат также отметил, что Зеленский действует в интересах Запада и не заинтересован в переговорах, тогда как украинское общество, по его словам, осознает, что переговоры с Россией означают возможность избежать дальнейшего кровопролития.
"И сейчас решается вопрос для народа Украины - они граждане или заложники?" - подытожил депутат.
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ПолитикаРОССИЯДумаВладимир ПутинУКРАИНАВладимир ЗеленскийЗАПАД
 
 
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